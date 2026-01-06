Ajker Patrika

বরিশাল সিটির সাবেক মেয়র সাদিকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত
সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আব্দুল্লাহ। ছবি: সংগৃহীত

সম্পদ বিবরণী দাখিল না করায় বরিশাল সিটি করপোরেশনের (বিবিসি) সাবেক মেয়র সেরনিয়াবাত সাদিক আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ঢাকায় মামলাটি করেছেন দুদকের উপপরিচালক এস এম রাশেদুর রেজা। গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন দুদকের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

সাদিক আবদুল্লাহ আওয়ামী লীগের বরিশাল মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক। তিনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর ছেলে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে সাদিক আত্মগোপনে আছেন। বিভিন্ন মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে তিনি আমেরিকায় আছেন। আওয়ামী লীগের ১৬ বছরে হাসনাত পরিবার বরিশালে দুর্দান্ত প্রভাবশালী ছিল।

মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, দুদক আইনের ২৬(১) ধারায় সাদিককে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ দেওয়া হয়। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তিনি সম্পদ বিবরণী দাখিল করেননি; যা দুদকের ২৬(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

দুদক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুদকের অনুসন্ধানে প্রাথমিকভাবে সাদিকের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া গেছে। গত বছর ১৬ অক্টোবর তাঁকে সম্পদ বিবরণী নোটিশ দেওয়া হয়। নোটিশ পৌঁছাতে ২৬ অক্টোবর দুদকের একজন কনস্টেবল ঢাকার কলাবাগান এলাকার ঠিকানায় এবং ৪ নভেম্বর বরিশাল শহরের ঠিকানা ও আগৈলঝাড়া উপজেলার সেরাল গ্রামের ঠিকানায় গিয়ে তাঁকে পাননি। নিয়ম অনুযায়ী সম্পদ বিবরণী ফরমের মূল কপি বাড়ির দরজায় টাঙিয়ে নোটিশ জারি করা হয়। নির্ধারিত ২১ দিনের মধ্যে তিনি বিবরণী দাখিল করেননি।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবিবিসিমামলাবরিশাল বিভাগবরিশালদুদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

সম্পর্কিত

লক্ষ্মীপুরে ৪টি বসতঘরে আগুন, শিশুর মৃত্যু

লক্ষ্মীপুরে ৪টি বসতঘরে আগুন, শিশুর মৃত্যু

১৫ জানুয়ারি থেকে যৌথ বাহিনীর জোরালো অভিযান: ইসি সানাউল্লাহ

১৫ জানুয়ারি থেকে যৌথ বাহিনীর জোরালো অভিযান: ইসি সানাউল্লাহ

বরিশাল সিটির সাবেক মেয়র সাদিকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বরিশাল সিটির সাবেক মেয়র সাদিকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

তোফাজ্জল হত্যা: সম্পূরক অভিযোগপত্রে আসামি ঢাবির আরও ৭ শিক্ষার্থী

তোফাজ্জল হত্যা: সম্পূরক অভিযোগপত্রে আসামি ঢাবির আরও ৭ শিক্ষার্থী