বিএম কলেজ ছাত্রদল: কাউন্সিলের আগে ২৭০০ জনকে সদস্যপদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে সরকারি ব্রজমোহন (বিএম) কলেজে ছাত্রদলের নতুন কমিটি গঠনে কাউন্সিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ জন্য প্রায় ২ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থীকে সদস্যপদ দিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে।
কিন্তু অসংখ্য সদস্য হওয়ায় দলে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ কিংবা শিবির অনুপ্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কেননা ইতিমধ্যে ৩ জন ছাত্রলীগ সদস্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। এ জন্য মহানগর ছাত্রদলের কোনো কোনো নেতাকে দায়ী করছেন অনেকে।
দলীয় সূত্র জানিয়েছে, গত ১৬ বছরে বরিশাল জেলায় কাউন্সিলের মাধ্যমে ছাত্রদলের কমিটি গঠিত হয়নি। এবার বিএম কলেজে সেই উদ্যোগ নিয়েছে সংগঠনটি। তবে নেতৃত্ব দখলে তৎপর রয়েছে ৫ থেকে ৭টি গ্রুপ। সে জন্য কাউন্সিলের আগে প্রায় ২ হাজার ৭০০ শিক্ষার্থীকে সদস্যপদ দিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের সদস্যদের অনুপ্রবেশের আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ নিয়ে সংগঠনটির একটি অংশের দাবি, নির্বাচনে জিততে ভোটার বানাতে এতসংখ্যক সদস্য নেওয়া হয়েছে।
জানতে চাইলে বিএম কলেজে ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সভাপতি প্রার্থী সিরাজুল ইসলাম রাতুল বলেন, ‘প্রাথমিক সদস্য হতে গিয়ে ছাত্রলীগ কর্মী ৩ জন এবং জাল ভোটার ৪ জন ধরা পড়েছে। কিন্তু শিবির গুপ্ত রাজনীতি করে, তাই তাদের ধরা কঠিন।’
তিনি বলেন, ‘মহানগর ছাত্রদলের কেউ কেউ নিজস্ব প্রার্থীকে সভাপতি-সম্পাদক করতে প্রভাব খাটাচ্ছেন।’
বিএম কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কাজী সফিউল বাশার বলেন, ‘কাউন্সিলের প্রক্রিয়াটি সঠিক হয়নি। চরম দুর্দিনে যারা ক্যাম্পাসে রাজনীতি করেছে, তাদের দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার ওপর যে সংখ্যক প্রাথমিক সদস্য করা হয়েছে, তাতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও শিবিরের কর্মী ঢুকে পড়েছে। শুক্রবার ৫ জনকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের ৩ জনই ছাত্রলীগের সদস্য।’
বিএম কলেজ ছাত্রদলের সদস্যসচিব সজল তালুকদার বলেন, ‘হালনাগাদ ভোটার হয়েছে ২ হাজার ৭০০ জন। তাঁদের মধ্যে নানা ত্রুটির কারণে দুই শতাধিক বাদ পড়বে। যদিও কিছু ভুয়া ভোটার ধরা পড়েছে, ওরা ছাত্রলীগ করত।’
প্রাথমিক সদস্যদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শিবির ও ছাত্রলীগ ঢুকে পড়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সজল তালুকদার বলেন, ‘বিএম কলেজ ছাত্রদলে ৫ থেকে ৭টি গ্রুপ রয়েছে। মিছিলে নামলে ৩০০ লোকও হতো না। এখন ২ হাজার ৭০০ জন কোথা থেকে এল?’
বিএম কলেজ ছাত্রদলের কাউন্সিলের প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঞ্জুরুল আলম রিয়াদ বলেন, ‘চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়েছে। ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে সোমবার (আজ)। আগামী বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবার ভোটের মাধ্যমে কাউন্সিল হতে পারে।’
প্রভাব বিস্তারের বিষয়ে বরিশাল মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি রেজাউল করিম রনি বলেন, ‘মহানগর ছাত্রদলের কেউ ওরকম প্রভাব বিস্তার করছেন না। সবারই পছন্দের প্রার্থী থাকতে পারে। কিন্তু এই কাউন্সিলে নেতৃত্ব নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটে।’ গত ১৬ বছরে বরিশাল জেলায় কাউন্সিলের মাধ্যমে ছাত্রদলের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়নি বলেও জানান তিনি।
মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আফরোজা খানম নাসরিন বলেন, অনুপ্রবেশকারীরা কী করে দলে ঢুকে পড়ে? মহানগর ছাত্রদলের বিএম কলেজে কেন এত তৎপরতা? তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রদলকে বিষয়টি জানাবেন এবং নির্বাচনে যাতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হয়, সে বিষয়ে নজর রাখবেন।
