Ajker Patrika
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বরিশাল

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিসিসি প্রশাসক কাপের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিসিসি প্রশাসক কাপের উদ্বোধন
বি‌সি‌সি প্রশাসক কা‌পের উদ্বোধন । ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে শুরু হয়েছে বিসিসি (বরিশাল সিটি করপোরেশন) প্রশাসক কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। কবি জীবনানন্দ দাশ আউটার স্টেডিয়ামে আজ রোববার থেকে বরিশাল সিটি করপোরেশন এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছে।

আয়োজকরা জানিয়েছেন, তরুণ সমাজকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করা ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে এ টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। ৩০টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ১৪টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করছে।

রোববার উদ্বোধনী ম্যাচে শের-ই-বাংলা একাদশ ৯-০ গোলে মোগো-২৭-এর বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। আগামী ১৭ অক্টোবর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

রোববার উদ্বোধনী ম্যাচ শুরুর আগে বিকেল ৩টায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মো. খলিলুর রহমান। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিসিসি প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার আবু রায়হান মুহাম্মদ সালেহ ও জেলা প্রশাসক মো. মামুন খন্দকার।

বিসিসির ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রুম্পা সিকদারের সভাপতিত্বে এতে সরকারি ব্রজমোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী জাবের আহমেদ ও সরকারি বরিশাল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. মহিউদ্দিনসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান, প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

বিষয়:

বিসিসিবরিশাল বিভাগবরিশাল সিটি করপোরেশনজেলার খবর
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