বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ: চেয়ারম্যান হতে তৎপর বিএনপির চার নেতা

দেশের ৮টি শহরে সরকার গত সপ্তাহে উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দলীয় নেতাদের নিয়োগ দিলেও বরিশালের সিদ্ধান্ত আটকে গেছে। বিএনপির দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে চার নেতার নাম প্রস্তাব আকারে পৌঁছায় সরকারের উচ্চপর্যায়ে। তবে শীর্ষ নেতাদের চাপে তাতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এই চারজন ছাড়াও বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিয়ে স্থানীয় আধা ডজন নেতা তৎপর রয়েছেন।
গত ২২ জানুয়ারি বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৬ জারি করা হয়েছে। আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এর পর থেকে চাউর হয়েছিল বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জন্য একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হবে। এ জন্য লবিং, তদবিরও চালাচ্ছেন বিএনপির দায়িত্বশীল কয়েক নেতা। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিএনপির নির্বাহী সদস্য আবু নাসের মোহাম্মদ রহমাতুল্লাহ, অপর নির্বাহী সদস্য এবায়দুল হক চান, নগর বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান ফারুক, সদস্যসচিব জিয়া উদ্দিন সিকদার, জেলা (দক্ষিণ) বিএনপির সদস্যসচিব আবুল কালাম শাহিন ও নগর বিএনপির সাবেক সদস্যসচিব মীর জাহিদুল কবির জাহিদ।
বিএনপি নেতা জিয়া উদ্দিন সিকদার বলেন, এই নগরের পরিবেশের সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়নে এমন একজন চেয়ারম্যান দরকার, যিনি এই শহরের বাসিন্দা, এই শহরের মানুষকে চেনেন, জানেন।
বিএনপি নেতা রহমাতুল্লাহ বলেন, তিনি কোনো পদ-পদবির আকাঙ্ক্ষা করেন না। তবে সরকার কোনো দায়িত্ব দিলে তা পালন করতে হবেই।
বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কেমন ব্যক্তির হওয়া উচিত, এ নিয়ে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি ‘নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় বিগত সময়ে বরিশাল নগরের অপরিকল্পিত নানা উন্নয়নের কথা উঠে আসে। ওই সভায় একজন নারী উন্নয়নকর্মী বর্ধিত এলাকার উন্নয়নে তাগিদ দেন। আর একজন মহাসড়কের ওপর পার্ক করার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত আর যেন না নেওয়া হয়, সেদিকেও দৃষ্টি আহ্বান করেন। কেউ কেউ আবার আগামী ৫ বছরের জন্য নয়, বরং ২৫ বছর পর কী হবে, তা ভেবেই উন্নয়ন করা দরকার বলে মতামত দেন। অপর একজন নগরীতে পরিকল্পিত বাস টার্মিনাল, উদ্যান, ওভারব্রিজ করার তাগিদ দেন।
জানতে চাইলে বরিশালের সাধারণ নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ বলেন, নগরের পরিকল্পিত উন্নয়নে বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। এটি সরকারের অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ। ভবন নির্মাণ, পরিবেশ রক্ষা এ দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে থাকবে; যিনি বরিশাল সম্পর্কে জানেন, ভাবেন এবং বরিশালের খেলার মাঠ, জলাশয় রক্ষা করবেন, এমন একজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান হয়ে আসুক।
বাসদের বরিশাল জেলা সমন্বয়ক মনীষা চক্রবর্তী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা মনে করি, বরিশালবাসীর স্বার্থে একজন দক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং জনবান্ধব চেয়ারম্যান সরকার নিয়োগ দেবে।’
বরিশাল বিভাগ উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণ কমিটির সহসভাপতি আব্দুর রশিদ নিলু বলেন, ‘উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এমন একজনকে বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান করা দরকার। এমন কোনো চেয়ারম্যান চাই না, যিনি মহাসড়ক দখল করে পার্ক নির্মাণ করবেন।’
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