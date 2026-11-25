বরিশালে বিএনপি নেতাকে কুপিয়ে জখম, চিকিৎসার জন্য পাঠানো হলো ঢাকায়
বরিশালের হিজলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আবদুল খালেক মাঝি (৫৫) নামে বিএনপির এক সাবেক নেতাকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়নের চরছয়গাঁও গ্রামের একটি ইটভাটায় এ ঘটনা ঘটে।
আহত খালেক মাঝি হরিনাথপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজনের সঙ্গে খালেক মাঝির দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। বুধবার ইটভাটায় তাঁকে কুপিয়ে জখম করা হয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পরামর্শ দেন।
আহত খালেক মাঝির ভাই ও উপজেলা যুবদল নেতা ছাত্তার মাঝির অভিযোগ, তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির একটি জমি ইটভাটায় লিজ দেওয়া হয়েছে। বুধবার ইব্রাহিম মাঝি, বিল্লাল মাঝি ও আক্তার মাঝিসহ কয়েকজন ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে ওই সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁর বড় ভাই বাধা দিলে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে হামলাকারীরা পালিয়ে যান।
তবে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইব্রাহিম মাঝি। তিনি বলেন, খালেক মাঝি আমাদের জমি দখল করে ইটভাটায় লিজ দিয়েছেন। জমির কাগজপত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলে বাগ্বিতণ্ডা ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোলায়মান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। আহত ব্যক্তির পরিবার লিখিত অভিযোগ দিলে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।