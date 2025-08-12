Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

পটুয়াখালীতে আর আওয়ামী লীগ নেই, চাঁদা দিয়ে সবাই বিএনপি হয়ে গেছে: আলতাফ চৌধুরী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালীর দুমকিতে আজ মঙ্গলবার বিএনপির মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালীর দুমকিতে আজ মঙ্গলবার বিএনপির মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী দলীয় নেতা-কর্মীদের সমালোচনা করে বলেছেন, ‘পটুয়াখালীতে আমরা এমন চাঁদাবাজি করেছি, এখন আওয়ামী লীগে লোক নেই। সবাই চাঁদা দিয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, সবাই বিএনপি হয়ে গেছে।’

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘৫ আগস্টের পর পটুয়াখালীতে যারা চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও লুটপাট করেছেন, তাদের নাম-ঠিকানা ও ছবিসহ দেশের সব গোয়েন্দা সংস্থার কাছে রয়েছে এবং আমাদের কাছেও আছে। সময়মতো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। তখন কেউ পালাবার পথও খুঁজে পাবে না।’

পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা বিএনপির (একাংশ) উদ্যোগে আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দিন হাওলাদারের সভাপতিত্বে ও মতিউর রহমান দীপুর সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মো. মাকসুদ আহমেদ বায়েজিদ পান্না মিয়া, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, জিয়া পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি ও পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. দেলোয়ার হোসেন, জেলা নারী ও শিশু অধিকার ফোরামের সভানেত্রী জেসমিন জাফর, জেলা যুবদলের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমান রুমী প্রমুখ।

বিষয়:

পটুয়াখালীবিএনপিলুটপাটবরিশাল বিভাগদুমকিজেলার খবরচাঁদাবাজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মৌচাকে গাড়িতে লাশ: ২৫ লাখ টাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলে জাকিরকে শ্রীলঙ্কায় নিয়েছিল দালাল

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের চার পাটপণ্যে ভারতের বন্দর নিষেধাজ্ঞা

গোপনে ১৯০ মিলিয়ন ডলারের নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছিল আওয়ামী লীগ সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

হিজাব পরা শিক্ষার্থীদের অনলাইন বুলিং, ঢাবিতে সংবাদ সম্মেলন

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার চেয়ে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান, আটক ১

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

পুলিশের এডিসিকে ছুরি মেরে পালিয়ে গেল ছিনতাইকারী

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

গাংনীতে ঘরে ঘরে জ্বর-সর্দির রোগী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স