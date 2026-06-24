Ajker Patrika
বরিশাল

মেহেন্দীগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মেহেন্দীগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে কম্পনযন্ত্রে (ভাইব্রেটর) বিদ্যুতায়িত হয়ে আনোয়ার ব্যাপারী (৪০) নামের এক নির্মাণশ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়নের চরসোনাপুর গ্রামের মনির বিশ্বাসের বাড়িতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার ব্যাপারী চরসন্তোষপুর গ্রামের সোবাহান ব্যাপারীর ছেলে। তিনি চুক্তিতে বাড়ি নির্মাণের কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ফরিদ খান জানান, বুধবার সকালে একটি বাড়ির ছাদ ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে আনোয়ার ব্যাপারী ভাইব্রেটর যন্ত্র চালু করার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতায়িত হন। পরে বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে কাজীরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, বিদ্যুতায়িত হয়ে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা শেষে মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

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