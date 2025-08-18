Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

অফিসে বসে ইয়াবা সেবন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
ইয়াবা সেবন করছেন নেছারাবাদ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জসিম তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত
ইয়াবা সেবন করছেন নেছারাবাদ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জসিম তালুকদার। ছবি: সংগৃহীত

পিরোজপুরের নেছারাবাদে অফিসে বসে ইয়াবা সেবনের অভিযোগ উঠেছে উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জসিম তালুকদারের বিরুদ্ধে। তাঁর ইয়াবা সেবনের একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে মুখোমুখি হলে তিনি নিজেই ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করেন।

উপজেলা ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা নিজেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছবিটি ছড়িয়ে দেন। মুহূর্তেই সেটি ছড়িয়ে পড়ে এবং এর স্ক্রিনশট সংগ্রহ করেন অনেকে। সেই স্ক্রিনশট আজকের পত্রিকার হাতে এসেছে।

ছবির ওই ব্যক্তি মো. জসিম তালুকদার নেছারাবাদ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তাঁর বাড়ি উপজেলার রাহুতকাঠি গ্রামে। তবে তিনি দাবি করেন, নিয়মিত ইয়াবা সেবন করেন না তিনি। একই দলের একজনের প্ররোচনায় পড়ে তিনি মাত্র কয়েক টান দিয়েছিলেন।

আফনান মারুফ নামে এক যুবক ছবিটি নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন। তাঁর প্রোফাইল অনুযায়ী, তিনি স্বরূপকাঠি পৌর ছাত্রদলের সহসাধারণ সম্পাদক। পরে পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি মো. রেজাউল হাসান সুজন ছবিটি তাঁর ফেসবুক থেকে শেয়ার করেন।

উপজেলা ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা নিজেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছবিটি ছড়িয়ে দেন। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া
উপজেলা ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কয়েকজন নেতা নিজেদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ছবিটি ছড়িয়ে দেন। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

ইয়াবা সেবনের কথা স্বীকার করে মো. জসিম তালুকদার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি আগে কখনো ইয়াবা সেবন করিনি। ছয়-সাত মাস আগে দলীয় অফিসে কয়েকজন সেবন করছিল। বন্ধুরা আমাকে প্ররোচিত করে দুই টান দিয়েছিল। হয়তো কেউ সেদিন গোপনে ছবি তুলে রেখেছে। এখন কৌশলগতভাবে আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।’

এ বিষয়ে স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সভাপতি কাজী কামাল হোসেন বলেন, ‘যারা ইয়াবা সেবন করছে, তারাই ইয়াবার ব্যবসা করছে। দলের ভেতরে কোনো মাদক, সন্ত্রাস বা চাঁদাবাজ থাকলে তদন্ত সাপেক্ষে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদের বিরুদ্ধে সরাসরি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

পিরোজপুরইয়াবাঅভিযোগবরিশাল বিভাগনেছারাবাদস্বেচ্ছাসেবক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

৬৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ: ডেলটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ফারুকসহ ১৫ জনের নামে মামলা

১ লাখ ৮২২ শিক্ষক নিয়োগ: যোগ্য প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা চলতি সপ্তাহে

‘মুসলিম ফ্রন্টগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করুন, ইন্টেরিম ভেঙে দিন’

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

‘বউ আমাকে মিথ্যা ভালোবাসত, টাকা না থাকলে ছেড়ে যাবে, তাই মরে গেলাম’

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পাতাল মেট্রোরেলের ব্যয় বাড়ল ১০ হাজার কোটি টাকা

পাতাল মেট্রোরেলের ব্যয় বাড়ল ১০ হাজার কোটি টাকা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

সম্পর্কিত

সীতাকুণ্ডে সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সীতাকুণ্ডে সাগর উপকূল থেকে অজ্ঞাত যুবকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

শিবচরে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইমাম নিহত

শিবচরে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইমাম নিহত

চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৫

চট্টগ্রামে দাঁড়িয়ে থাকা কাভার্ড ভ্যানে পিকআপের ধাক্কা, নিহত ৫

অফিসে বসে ইয়াবা সেবন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার

অফিসে বসে ইয়াবা সেবন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতার