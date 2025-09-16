Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

রোগীর মৃত্যু ঘিরে স্বজনদের হাসপাতাল ভাঙচুর, ৮ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি নষ্টের অভিযোগ

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: সংগৃহীত
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মুলাদীতে চিকিৎসা অবহেলায় রোগীর মৃত্যুর অভিযোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভাঙচুর করেছেন রোগীর স্বজনেরা। আজ মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে এ ঘটনা ঘটে। এদিকে চিকিৎসকের দাবি, রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল। ভাঙচুরের কারণে হাসপাতালের ৮ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়েছে বলে দাবি করেছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. সাইয়েদুর রহমান।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক শাহারাজ হায়াত জানান, ‘আজ সকালে মফসের খন্দকারকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। ওই রোগীর পালস না পেয়ে তাঁকে ইসিজি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ইসিজি কক্ষে নেওয়া হয়। কিন্তু দেরি হওয়ার অভিযোগ তুলে রোগীর ছেলে ইব্রাহিম খন্দকার, হানিফ খন্দকারসহ তাঁদের লোকজন যন্ত্রপাতি ভাঙচুর শুরু করেন। তাঁরা হাসপাতালের অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, পালস অক্সিমিটার ও ইসিজির যন্ত্র ভাঙচুর করেন।

এদিকে মফসের খন্দকারের ছেলে ইব্রাহিম খন্দকার জানান, তাঁর বাবা স্ট্রোক করার পরপরই মুলাদী হাসপাতালে জরুরি বিভাগের নেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসক চিকিৎসা শুরু করতে দেরি করায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাই সঙ্গে থাকা লোকজন ক্ষিপ্ত হয়ে হাসপাতালে ভাঙচুর করে।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মো. সাইয়েদুর রহমান বলেন, রোগী মারা যাওয়ার পর হাসপাতালে এনে মিথ্যা অভিযোগে প্রায় ৮ লাখ টাকার যন্ত্রপাতি ভাঙচুর করেছেন রোগীর স্বজনেরা। এ ঘটনায় মুলাদী থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।

মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সফিকুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

হাসপাতালভাঙচুরবরিশাল বিভাগমুলাদীবরিশালউপজেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

৯ পুলিশ পরিদর্শক বাধ্যতামূলক অবসরে

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪-পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

‎ডিভোর্সের পরও জোর করে রাতযাপন, বর্তমান স্বামীকে নিয়ে প্রাক্তন স্বামীকে হত্যা ‎

হতাশায় শেষ হচ্ছে ইলিশের মৌসুম, আসছে নিষেধাজ্ঞা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

পেটের ভেতর ২ হাজার ইয়াবা, যুবক আটক

পেটের ভেতর ২ হাজার ইয়াবা, যুবক আটক

ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু বাসার ছাদ থেকে পড়ে বলছে পুলিশ, পরিবারের দাবি হত্যা

ছাত্রলীগ নেতার মৃত্যু বাসার ছাদ থেকে পড়ে বলছে পুলিশ, পরিবারের দাবি হত্যা

৭ দফা দাবিতে নবেসুমি শ্রমিকদের গেট মিটিং

৭ দফা দাবিতে নবেসুমি শ্রমিকদের গেট মিটিং

সাপের কামড়ে প্রাণ গেল তিন গৃহবধূর

সাপের কামড়ে প্রাণ গেল তিন গৃহবধূর