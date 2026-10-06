Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে আদালত ভবন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ২৫
বরিশালে আদালত ভবন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু
ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে নাজমুল হককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বহুতল ভবন থেকে পড়ে নাজমুল হক (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালত ভবনের ছয়তলা থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে কীভাবে তিনি ভবন থেকে পড়ে গেলেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

নাজমুল হক নগরীর কাশিপুর এলাকার এনামুল হকের ছেলে। তিনি বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের ক্যাশিয়ার ছিলেন।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে বরিশাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ১০ তলা ভবনের ছয়তলার সামনের অংশ থেকে নিচে পড়ে যান নাজমুল হক। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

বরিশাল কোর্ট পুলিশের ইন্সপেক্টর তারক বিশ্বাস বলেন, আদালত ভবনের নিচে একজন পড়ে থাকার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে নাজমুল হককে গুরুতর অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কীভাবে তিনি ভবন থেকে পড়ে গেলেন, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তাঁর মরদেহ শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

ঘটনাস্থলে থাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা জানান, নাজমুল হক কী কারণে আদালত ভবনে গিয়েছিলেন, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। তিনি ভবনের ছয়তলা থেকে পড়ে মারা গেছেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তবে এটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কোনো কারণে ঘটেছে, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ এখনো জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করে বিস্তারিত জানা যাবে।

বিষয়:

বরিশাল জেলামৃত্যুবরিশাল বিভাগআদালত
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