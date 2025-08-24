Ajker Patrika
তিন দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ ববি শিক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মহাসড়ক অবরোধ করে ববি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
মহাসড়ক অবরোধ করে ববি শিক্ষার্থীদের আন্দোলন। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আয়তন বৃদ্ধি এবং নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতের দাবিতে এবার মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরে আধা ঘণ্টা ক্যাম্পাসসংলগ্ন ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। এতে মহাসড়কে যানবাহন আটকা পড়ায় ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, এসব দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে গত আট দিন মানববন্ধন, বিক্ষোভ মিছিল ও গণস্বাক্ষর কর্মসূচি করেছেন তাঁরা। তারপরও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কোনো প্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তাই এবার মহাসড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। শিক্ষার্থীরা বলেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ না করে তবে দক্ষিণবঙ্গকে অচল করে দেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, কীর্তনখোলা নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪ বছরেও শ্রেণিকক্ষ সংকট কাটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৭টি অনুষদে ২৫টি বিভাগের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থীদের পাঠদানের জন্য অন্তত ৭৫টি কক্ষ প্রয়োজন। কিন্তু আছে মাত্র ৩৬টি। কক্ষ-সংকটের কারণে অনেক সময় খোলা মাঠে তাঁদের পাঠ দান করানো হচ্ছে। শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক-সংকটের কারণে অধিকাংশ বিভাগে সেশনজট বাড়ছে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোও গড়ে ওঠেনি। নানা সংকটের মধ্যে পড়াশোনা চালিয়ে নিতে হচ্ছে তাঁদের। আবাসন, পাঠদান কক্ষ, শিক্ষক, পরিবহন ও গ্রন্থাগারে বইয়ের সংকট প্রকট। এসবের মধ্যে বেশি ভোগাচ্ছে শ্রেণিকক্ষ সংকট। অবকাঠামোগত সংকটে শুধু শিক্ষার্থীদের নয়, প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমও চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফিটনেসবিহীন গাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন তাঁরা।

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ভূমিকা সরকার বলেন, ‘বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই সংকট। এবার বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার আন্দোলনে নেমেছি। যদি আমাদের দাবি দ্রুত সময়ের মধ্যে মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে আমরা কঠোর থেকে কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ইনজাম শাওন বলেন, ‘অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে আমাদের যৌক্তিক দাবি মেনে না নিলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।’

অন্যদিকে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করায় রাস্তার দুই পাশে কয়েক কিলোমিটারজুড়ে যানজট তৈরি হয়। প্রচণ্ড গরমে বাসে থাকা যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

আজ বেলা ১টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত মহাসড়কে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ চলাকালে বরিশাল মহানগর পুলিশের বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন, তিন দফা দাবিতে শিক্ষার্থীরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কাল সোমবার সিন্ডিকেট সভা ডাকা হয়েছে। সিন্ডিকেটের একাধিক সদস্য জানান, সভার এজেন্ডায় একাডেমিক ও অর্থনৈতিক বিষয় ছাড়া তেমন কিছুই নেই। এ ব্যাপারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. মুহসিন উদ্দীন বলেন, সিন্ডিকেট বসছে সোমবার। তবে এজেন্ডার বিষয়ে কিছুই বলতে চাননি।

শিক্ষার্থীঅবরোধবরিশাল বিভাগজেলার খবরমহাসড়ক
