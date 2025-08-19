Ajker Patrika
নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে কুপিয়ে জখম

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
প্রতীকী ছবি

ঝালকাঠির নলছিটিতে নেশার টাকা না দেওয়ায় আব্দুস সোবাহান (৬৫) নামের এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছেন তাঁর মাদকাসক্ত ছেলে জুয়েল (২৫)। গতকাল সোমবার (১৮ আগস্ট) দিবাগত সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার বৈশাখিয়া চৌমাথা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দীর্ঘদিন ধরে জুয়েল মাদকে আসক্ত। নেশার টাকার জন্য প্রায়ই বাবার ওপর নির্যাতন চালাতেন। গতকাল সন্ধ্যায়ও টাকা দাবি করলে তা না পেয়ে বাবার সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। ভোরে ফজরের নামাজের জন্য ঘুম থেকে ওঠামাত্র ফের টাকা দাবি করে ব্যর্থ হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবাকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।

আহত ব্যক্তিকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেছেন।

বৈশাখিয়া বাজার কমিটির সভাপতি মো. খোকন খন্দকার বলেন, ‘জুয়েল আগেও নেশার টাকার জন্য বাবাকে মারধর করেছে। অভিযোগ পেয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এমনকি পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি।’

নলছিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুস ছালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনার বিষয়ে এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

মাদকাসক্তঝালকাঠিবরিশাল বিভাগনলছিটিটাকাজেলার খবর
