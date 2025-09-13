Ajker Patrika
প্যাডেল জাহাজ চলবে ঢাকা-বরিশাল রুটে, শুরু অক্টোবরে: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪৭
বক্তব্য দিচ্ছেন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
বক্তব্য দিচ্ছেন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, বরিশাল থেকে রাজধানীমুখী যাত্রীদের জন্য নতুন আকর্ষণ হিসেবে চালু হতে যাচ্ছে প্যাডেল জাহাজ। আগামী অক্টোবর থেকে এই জাহাজ চলাচল শুরু হবে।

তিনি বলেছেন, ‘বরিশালের মানুষের নৌযাত্রায় ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার সমন্বয় ঘটাতে আমরা প্যাডেল জাহাজ চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। এতে শুধু যাত্রীসেবা নয়, পর্যটন খাতও নতুন গতি পাবে।’

আজ শনিবার দুপুরে বরিশালের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন আরও বলেন, ‘আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হবে, হবে এবং হবে। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিষয়টি নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে কোনো সংশয় নেই। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে, আমাদের কিছু করণীয় থাকবে না। সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যাঁরা ক্ষমতায় আসবেন, তাঁরা গণতান্ত্রিক ধারায় দেশ পরিচালনা করবেন।’

এ সময় উপদেষ্টা খাল পুনরুদ্ধার, পোর্ট রোড ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল প্রকল্পের অগ্রগতি ঘুরে দেখে বলেন, ‘বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক খাল পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছেন। খালগুলো ঘুরে দেখেছি। নৌ চলাচল ফিরিয়ে আনা এবং খালের পাড়-সংলগ্ন এলাকায় ওয়াকওয়ে নির্মাণে বিআইডব্লিউটিএ সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাবে।’

বরিশাল বিভাগনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়বরিশালজেলার খবরউপদেষ্টা
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

আ.লীগের আমলে মানবাধিকার রক্ষার চেয়ে লঙ্ঘন হয়েছে বেশি: আইন উপদেষ্টা

শ্রীপুরে র‍্যাব অবরুদ্ধের ঘটনায় যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

প্যাডেল জাহাজ চলবে ঢাকা-বরিশাল রুটে, শুরু অক্টোবরে: উপদেষ্টা সাখাওয়াত

নেত্রকোনায় বাসা থেকে ডেকে নিয়ে তরুণকে পিটিয়ে হত্যা

