সড়কে খেলতে গিয়ে অটোরিকশার চাপায় প্রাণ গেল শিশুর

বরিশালের মুলাদীতে সড়কে খেলতে গিয়ে অটোরিকশার চাপায় আবু হুরায়রা (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে নবাবের হাট লঞ্চঘাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। আবু হুরায়রা মুলাদী সদর ইউনিয়নের চরলক্ষ্মীপুর গ্রামের নবাবের হাট এলাকার মো. যিয়ারত সিকদারের একমাত্র ছেলে।
প্রতিবেশী চরলক্ষ্মীপুর গ্রামের মো. নবীন হোসেন জানান, নবাবের হাট থেকে নন্দীরবাজার সড়কে গাড়ি কম চলাচল করে। গতকাল বিকেলে আবু হুরায়রা ওই সড়কে তার বাড়ির সামনে একা খেলছিল। সন্ধ্যা ৬টার দিকে একটি লাঠি তুলতে গিয়ে নন্দীরবাজারগামী একটি অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লেগে পড়ে গেলে অটোর চাকা তার ওপর দিয়ে চলে যায়। অটোরিকশার চালক শিশুটিকে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আবিদুর রহমান জিসান বলেন, শিশুটিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়েছিল।
মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরাফাত জাহান চৌধুরী বলেন, অটোরিকশার ধাক্কায় এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহতের পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ দাফনের জন্য পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
