Ajker Patrika
বরগুনা

রাতে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে পুলিশ সদস্য, রশিতে বেঁধে থানায় সোপর্দ

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 
রাতে প্রবাসীর স্ত্রীর ঘরে পুলিশ সদস্য, রশিতে বেঁধে থানায় সোপর্দ
মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটায় সৌদিপ্রবাসীর স্ত্রীর সঙ্গে পরকীয়া করতে গিয়ে এক পুলিশ সদস্য স্থানীয়দের কাছে আটক হয়েছেন। পরে পুলিশ সদস্যকে রশিতে বেঁধে থানা-পুলিশের কাছে তুলে দেন স্থানীয়রা।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) গভীর রাতে উপজেলার কালমেঘা ইউনিয়নে ছোনবুনিয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা।

আটক পুলিশ সদস্যের নাম মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। তিনি পাথরঘাটা থানায় কনস্টেবল পদে কর্মরত। তাঁর বাড়ি পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আটক হওয়া পুলিশ সদস্য মেহেদী হাসান প্রায় সময় ওই প্রবাসীর বাড়িতে আসতেন। বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে ওই প্রবাসীর বাড়িতে এলে স্থানীয়রা দেখে ফেলে।

রশিতে বাঁধা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত
রশিতে বাঁধা মোহাম্মদ মেহেদী হাসান। ছবি: সংগৃহীত

স্থানীয় এক ব্যক্তি বলেন, ‘রাত ১১টার দিকে আমার ভাইয়ের বাড়িতে একটি মোটরসাইকেল থেকে এক পুরুষকে ওই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখি। ঘরে ঢোকার কিছু পর ঘরের আলো বন্ধ করে দেয়। এতে আমার সন্দেহ হওয়ায় গ্রামের কয়েকজনকে নিয়ে সেই বাড়িতে যাই। সেখানে গিয়ে পুলিশ সদস্য মেহেদী এবং আমার ভাইয়ের বউকে ঘরের মধ্যে আপত্তিকর অবস্থায় পাই। এরপর আমরা থানা-পুলিশকে খবর দিলে তারা এসে নিয়ে যায়।’

অভিযুক্ত পুলিশ সদস্য মেহেদী হাসান বলেন, ‘ওই নারী আমার আন্টি হন। তাঁর সঙ্গে প্রেমের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই। তাই তাঁদের সঙ্গে পারিবারিক একটা সম্পর্ক রয়েছে। একটি মোবাইল নম্বর নিতে এসেছিলাম। পরে আমাকে আটক করে মারধর করে বেঁধে রাখা হয়।’

এ বিষয়ে পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মংচেনলা বলেন, প্রবাসীর স্ত্রীসহ পুলিশ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। ঘটনা পুরোপুরি জেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটাপুলিশবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফিরে এসেছে শৈত্যপ্রবাহ, কোথায় কত দিন চলবে

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

বিশ্বকাপ না খেললে কত কোটি টাকার রাজস্ব হারাবে বাংলাদেশ

আজকের রাশিফল: নববিবাহিতদের জন্য সুখবর অপেক্ষা করছে, ছোটদের পরামর্শও কাজে লাগবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

‘মানুষের কাছ থেকে কষ্ট পেয়ে’ বাড়িতে গোখরা সাপ পুষছেন আশরাফুল

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াতের রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে সামাজিক মাধ্যম, ঝুঁকি কতটা

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

কারাগারেই প্রেম দুই ভয়ংকর খুনির, বিয়ের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিল আদালত

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

জঙ্গল সলিমপুর: ‘জনবিস্ফোরণ’-এর হুঁশিয়ারি র‍্যাব কর্মকর্তা হত্যা মামলার প্রধান আসামির

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

সম্পর্কিত

এবার ‘মব’ সৃষ্টির জন্য সাংবাদিকদের দুষলেন আমির হামজা

এবার ‘মব’ সৃষ্টির জন্য সাংবাদিকদের দুষলেন আমির হামজা

পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ নিয়ে বিক্ষোভ

পুলিশ হেফাজতে আসামির মৃত্যুর অভিযোগ, লাশ নিয়ে বিক্ষোভ

মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী সরস্বতীর কাছে বিদ্যার আরাধনা

মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী সরস্বতীর কাছে বিদ্যার আরাধনা

অস্ত্র-গুলিসহ ১৩ মামলার আসামি ‘চামাইরা বাবু’ গ্রেপ্তার

অস্ত্র-গুলিসহ ১৩ মামলার আসামি ‘চামাইরা বাবু’ গ্রেপ্তার