বেতাগীতে যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট, ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

বরগুনা (বেতাগী) প্রতিনিধি
আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বরগুনার বেতাগী উপজেলার চান্দখালীর আল্লাহু চত্বর এলাকায় যৌথ বাহিনী চেকপোস্ট পরিচালনা করেছে।
আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জুম্মান খান।
চেকপোস্ট চলাকালে বাস, পিকআপ, মাহিন্দ্রা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, ট্রাক্টর ও মোটরসাইকেলের কাগজপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ যাত্রীদের তল্লাশি করা হয়। এ সময় কাগজপত্র না থাকায় আটটি যানবাহনের চালককে মামলা দিয়ে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।
লেফটেন্যান্ট জুম্মান বলেন, মাদক, অস্ত্র ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জনগণের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের তল্লাশি নিয়মিত চলবে এবং প্রয়োজনে আরও জোরদার করা হবে।
