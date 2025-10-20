Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরগুনা

বেতাগীতে যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট, ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

বরগুনা (বেতাগী) প্রতিনিধি 
বেতাগীতে চেকপোস্ট। ছবি: সংগৃহীত
আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বরগুনার বেতাগী উপজেলার চান্দখালীর আল্লাহু চত্বর এলাকায় যৌথ বাহিনী চেকপোস্ট পরিচালনা করেছে।  

আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) সকাল ১০টা থেকে দুপুর পর্যন্ত এ কার্যক্রম পরিচালনা করেন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জুম্মান খান।

চেকপোস্ট চলাকালে বাস, পিকআপ, মাহিন্দ্রা, মাইক্রোবাস, প্রাইভেট কার, ট্রাক্টর ও মোটরসাইকেলের কাগজপত্র, ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ যাত্রীদের তল্লাশি করা হয়। এ সময় কাগজপত্র না থাকায় আটটি যানবাহনের চালককে মামলা দিয়ে ৩৩ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

লেফটেন্যান্ট জুম্মান বলেন, মাদক, অস্ত্র ও বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জনগণের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এ ধরনের তল্লাশি নিয়মিত চলবে এবং প্রয়োজনে আরও জোরদার করা হবে।

বিষয়:

চেকপোস্টবরগুনাবরিশাল বিভাগবেতাগীজেলার খবরনৌবাহিনী
এলাকার খবর
