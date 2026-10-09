Ajker Patrika
En
বরগুনা

আমতলীর পায়রা নদীতে নিখোঁজের ২ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

আমতলী (বরগুনা) প্রতিনিধি 
আমতলীর পায়রা নদীতে নিখোঁজের ২ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার
ওমর আলী গাজী। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পায়রা নদীতে জাল তুলতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর ওমর আলী গাজী (৫৫) নামের এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে তালতলী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে নৌ পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।

এর আগে গত বুধবার (৭ অক্টোবর) সকালে আমতলী উপজেলার লোচা এলাকার পায়রা নদীতে ইলিশ ধরার জাল ও সরঞ্জাম তুলতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন তিনি। ওই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেক জেলে জলিলুর রহমান উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।

জানা গেছে, ঘটনার পর পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে উদ্ধার অভিযান চালানো হলেও সেদিন তাঁর সন্ধান মেলেনি। আজ সকালে নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা গ্রাম পুলিশ ও নৌ পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। এরপর নিহতের ছোট ভাই আক্কেল আলী গাজী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি তাঁর বড় ভাইয়ের বলে শনাক্ত করেন।

তালতলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাগর ভদ্র জানান, খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে শনাক্ত করার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

জেলেনিখোঁজবরগুনাআমতলীপুলিশবরিশাল বিভাগফ্রি-ফায়ার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত