আমতলীর পায়রা নদীতে নিখোঁজের ২ দিন পর জেলের মরদেহ উদ্ধার

বরগুনার পায়রা নদীতে জাল তুলতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার দুই দিন পর ওমর আলী গাজী (৫৫) নামের এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে তালতলী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া এলাকা থেকে নৌ পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে।
এর আগে গত বুধবার (৭ অক্টোবর) সকালে আমতলী উপজেলার লোচা এলাকার পায়রা নদীতে ইলিশ ধরার জাল ও সরঞ্জাম তুলতে গিয়ে নদীতে পড়ে নিখোঁজ হন তিনি। ওই সময় তাঁর সঙ্গে থাকা আরেক জেলে জলিলুর রহমান উদ্ধারের চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন।
জানা গেছে, ঘটনার পর পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে উদ্ধার অভিযান চালানো হলেও সেদিন তাঁর সন্ধান মেলেনি। আজ সকালে নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয়রা গ্রাম পুলিশ ও নৌ পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করে। এরপর নিহতের ছোট ভাই আক্কেল আলী গাজী ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি তাঁর বড় ভাইয়ের বলে শনাক্ত করেন।
তালতলী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সাগর ভদ্র জানান, খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে শনাক্ত করার পর আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
আদেশ অনুযায়ী, রমনা বিভাগের ধানমন্ডি মডেল থানার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জালাল উদ্দিনকে মিরপুর বিভাগের পল্লবী থানার ওসি করা হয়েছে। পল্লবী থানার বর্তমান ওসি মো. হাসান বাসিরকে ডিএমপির স্পেশাল রেসপন্স ইউনিটের (এসআরইউ) কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগে বদলি করা হয়েছে...১০ মিনিট আগে
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