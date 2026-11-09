ফেরিতে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা দুর্বৃত্তদের

ফেরিতে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা দুর্বৃত্তদের
বরগুনার আমতলীতে পায়রা নদীতে চলাচলকারী ইউটিলিটি টাইপ-৫০ নম্বর ভিআইপি ফেরির ইঞ্জিন কভারে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল রোববার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। আজ সোমবার দুপুরে আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছে ফেরি কর্তৃপক্ষ।
ফেরি কর্তৃপক্ষের ভাষ্য, আমতলীতে পায়রা নদী পারাপারে গত ৩৫ বছর ধরে তিনটি ফেরি চলাচল করছে। রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে মোটরসাইকেলে করে দুই দুর্বৃত্ত ইউটিলিটি টাইপ-৫০ নম্বর ফেরিতে আসে।
দুর্বৃত্তরা ফেরির ইঞ্জিন কভারে পেট্রল ঢালে এবং ফেরির ইজারাদার প্রতিনিধি মো. আসলামের কক্ষের ছিটকানি আটকে দেয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। আসলাম বিষয়টি টের পেয়ে চিৎকার করলে লোকজন ছুটে আসে। লোকজনের উপস্থিতি টের পেয়ে দুর্বৃত্তরা আগুন না দিয়েই পালিয়ে যায়।
ঘটনার পর ফেরি কর্তৃপক্ষ ও যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জড়িতদের দ্রুত তদন্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে ফেরি কর্তৃপক্ষ।
ফেরির খালাসি সায়েম বলেন, ‘রোববার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার দিকে ফেরি পন্টুনে আটকে রেখে ঘুমাতে যাই। ওই সময় একটি মোটরসাইকেল ফেরির পন্টুনে এসে থামে। পরে ইউটিলিটি টাইপ-৫০ নম্বর ফেরির ইজারাদার প্রতিনিধি আসলামের কক্ষের ছিটকানি আটকে দিয়ে দুর্বৃত্তরা ইঞ্জিন কভারে আগুন দেওয়ার জন্য পেট্রল ঢালে। আসলাম চিৎকারে আমরা ছুটে সেখানে গেলে দুর্বৃত্তরা মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায়।’
ফেরির চালক আব্দুল বারেক হাওলাদার বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা ফেরিতে আগুন দিতে পেট্রল দিয়েছে। কিন্তু ফেরির ইজারাদার প্রতিনিধি আসলাম টের পাওয়ার কারণে আগুন দিতে পারেনি।’
বরগুনা সড়ক ও জনপথ বিভাগের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আসাদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।
আমতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. ইয়াকুব হোসাইন বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে সত্যতা পেলে জড়িত দুর্বৃত্তদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’