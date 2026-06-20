Ajker Patrika
বরগুনা

পাথরঘাটা থানার ওসি এনামুল হক প্রত্যাহার

পাথরঘাটা (বরগুনা) প্রতিনিধি 
পাথরঘাটা থানার ওসি এনামুল হক প্রত্যাহার
ওসি মো. এনামুল হক। ছবি: সংগৃহীত

বরগুনার পাথরঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এনামুল হককে প্রশাসনিক কারণে বর্তমান কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

শনিবার (২০ জুন) বরগুনা পুলিশ সুপারের কার্যালয় থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। আদেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) ও ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার এফ এম ফয়সালের স্বাক্ষর রয়েছে।

আদেশে বলা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ওসি মো. এনামুল হককে পাথরঘাটা থানা থেকে প্রত্যাহার করে বরগুনা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হলো। তবে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি। সেখানে শুধু ‘প্রশাসনিক কারণে’র কথা বলা হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে বরগুনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পাথরঘাটা সার্কেল) মোহাম্মদ শাহেদ চৌধুরী জানান, অফিস আদেশ অনুযায়ী ওসি এনামুল হককে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সম্প্রতি পাথরঘাটায় মামলা গ্রহণে গড়িমসি, ভুক্তভোগীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ এবং সরকারি নম্বরে যোগাযোগ না করার অভিযোগ নিয়ে ওসি এনামুল হককে ঘিরে বিভিন্ন মহলে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

এর মধ্যে ফাতিমা জামাদ্দার অর্পা নামে এক নারী অভিযোগ করেন, একটি মামলা দায়ের করতে গিয়ে তিনি হয়রানি ও অপমানজনক আচরণের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও মামলা গ্রহণে অনীহা, নারী বাদীদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু অডিও-ভিডিও নিয়েও সমালোচনা তৈরি হয়।

তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ওসি এনামুল হকের প্রত্যাহারের ঘটনায় স্থানীয় মহলে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টিকে নিয়মিত প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

বিষয়:

বরগুনাপাথরঘাটাপুলিশবরিশাল বিভাগ
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