বান্দরবানে সরকারি জায়গা থেকে ৩৫ লাখ টাকার গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ

বান্দরবান প্রতিনিধি
রাস্তার পাশে কেটে ফেলা গাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানে সড়ক ও জনপদ বিভাগের সরকারি জায়গা থেকে আনুমানিক ৩৫ লাখ টাকা মূল্যের ৯টি গাছ কেটে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে জেলা সদরে বান্দরবান-কেরানিহাট মূল সড়কের পাশের মেঘলার মৃত্তিকা অফিসসংলগ্ন সওজের জায়গা থেকে গাছগুলো কাটা হয়। সরকারি কোনো অনুমতি না নিয়েই জেলা শহরের বাজার এলাকার বাসিন্দা আশরাফ উল্লাহ বাচ্চু এই গাছগুলো কেটে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়রা জানায়, বান্দরবান-কেরানিহাট মূল সড়কের পাশের মেঘলার মৃত্তিকা অফিসসংলগ্ন এলাকায় সওজের জায়গায় অন্তত ৩০ বছরের পুরোনো বেশ কিছু মেহগনি, গামারি ও কড়ই মূল্যবান গাছ ছিল। সেখান থেকে সাতটি গাছ পুরোপুরি কেটে ফেলা হয়েছে। আরও দুটি গাছ অর্ধেকের বেশি কাটা হয়েছে। পরে স্থানীয়দের বাধার মুখে অভিযুক্ত আশরাফুল্লাহ বাচ্চু ও তাঁর কাঠুরেরা পালিয়ে যান। গাছগুলো কেটে ফেলায় সড়কটিতে ভবিষ্যতে ভাঙন দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। খবর পেয়ে পুলিশ, প্রশাসন ও বন বিভাগের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের সহকারী প্রকৌশলী অং শৈ প্রু মারমা বলেন, যে গাছগুলো কাটা হয়েছে, সেগুলো বান্দরবান সড়ক ও জনপদ বিভাগের সীমানার অভ্যন্তরীণ জায়গার গাছ। বান্দরবান সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগের ব্যাপারে আশরাফ উল্লাহ বাচ্চু বলেন, যে গাছগুলো কাটা হয়েছে, সেগুলো তাঁর নিজের নামীয় জায়গা থেকে কাটা হয়েছে। তবে গাছ কাটার আগে বন বিভাগের পূর্বানুমতি নেননি তিনি।

বান্দরবান সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দিন বলেন, ‘সরকারি জায়গা থেকে গাছ কাটার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। বন বিভাগ, সড়ক বিভাগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

বান্দরবানগাছসড়কঅভিযোগচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
