Ajker Patrika
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বান্দরবান

তুমব্রু সীমান্তে ৪ লাখ পিস ইয়াবা জব্দের দাবি বিজিবির

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৬, ২০: ৪২
তুমব্রু সীমান্তে ৪ লাখ পিস ইয়াবা জব্দের দাবি বিজিবির
তুমব্রু খালের পাশে থাকা তিনটি ব্যাগ থেকে পাঁচ কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় ঘুমধুম ইউনিয়নের তুমব্রু সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৪ লাখ ২০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দের দাবি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ-৩৪ (বিজিবি)। আজ রোববার ভোরে তুমব্রু খালের এক পাশে পানিতে থাকা তিনটি ব্যাগ থেকে এসব ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয় বলে জানিয়েছে বাহিনীটি। জব্দ করা ইয়াবা ট্যাবলেটগুলোর স্থানীয় মূল্য সোয়া পাঁচ কোটি টাকা বলে দাবি করা হয়েছে।

৩৪ বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোরে তুমব্রু সীমান্তের ৩৪ নম্বর পিলার এলাকায় অভিযান শুরু করেন বিজিবির সদস্যরা।

সূত্রের ভাষ্য, ভোর সাড়ে ৪টার দিকে তুমব্রু বিওপির দায়িত্বপূর্ণ পশ্চিমকুল রুহুলের দোকান-কাটাপাহাড় সীমান্তসংলগ্ন নয়াপাড়া এলাকা দিয়ে বড় একটি ইয়াবার চালান বাংলাদেশে আনার চেষ্টা করা হবে—এমন তথ্য ছিল বিজিবির কাছে।

৩৪ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. খাইরুল আলমের নির্দেশনায় অত্যাধুনিক থার্মাল ইমেজারের মাধ্যমে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি চালানো হয়। থার্মাল ইমেজারে পাঁচ থেকে ছয়জন চোরাকারবারিকে লুঙ্গিতে মোড়ানো তিনটি ব্যাগ নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করতে দেখা যায় বলে জানায় বিজিবি।

বিজিবির সদস্যরা দ্রুত অভিযান চালালে চোরাকারবারিরা মিয়ানমারে চলে যায়। পরে তুমব্রু খালের এক পাশে পানিতে থাকা তিনটি ব্যাগ উদ্ধার করে জব্দ করা হয়। ব্যাগগুলোতে ৪ লাখ ২০ হাজার বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া যায় বলে জানিয়েছে বিজিবি।

লে. কর্নেল মো. খাইরুল আলম বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৩৪ বিজিবি) শুধু সীমান্ত পাহারাতেই নয়, মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধেও সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বিষয়:

সীমান্তবান্দরবাননাইক্ষ্যংছড়িজব্দবিজিবি
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