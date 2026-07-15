Ajker Patrika
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বান্দরবান

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সব ঘর সরকারি উদ্যোগে মেরামত করা হবে: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বান্দরবান প্রতিনিধি
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত সব ঘর সরকারি উদ্যোগে মেরামত করা হবে: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
আজ সকালে বান্দরবান শহরের বালাঘাটা এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী । ছবি: আজকের পত্রিকা

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, বান্দরবানে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ঘরবাড়ি সরকারি উদ্যোগে মেরামত করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

বুধবার (১৫ জুলাই) সকালে বান্দরবান শহরের বালাঘাটা এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন শেষে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পুনর্বাসনে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন ফসলের বীজ, সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হবে। এছাড়া যাদের ব্যাংক ঋণের প্রয়োজন হবে, তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সহায়তার ব্যবস্থাও করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব এবং তাদের দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকার সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

পরিদর্শন শেষে প্রতিমন্ত্রী বান্দরবানের বিভিন্ন এলাকায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন (বান্দরবান-৩০০) সংসদ সদস্য সাচিং প্রু জেরী, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মাধবী মারমা, চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ড. মো. জিয়াউদ্দীন, বান্দরবানের জেলা প্রশাসক মো. সানিউল ফেরদৌস, পুলিশ সুপার মো. ওহাবুল ইসলাম খন্দকার, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মারুফা সুলতানা খান হীরামণিসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

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