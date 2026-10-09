নাইক্ষ্যংছড়িতে ৭৬ পুঁটলি ইয়াবাসহ রোহিঙ্গা যুবক গ্রেপ্তার

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার সোনাইছড়ির ঘুণগাছতলায় যুবকের পেটে স্কচটেপে মোড়ানো ৭৬টি পুঁটলিতে ৩ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবা বের করে জব্দ করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে নাইক্ষ্যংছড়ি থানাধীন সোনাইছড়ি ফাঁড়ি পুলিশের অভিযানে ইয়াবা ট্যাবলেটসহ একজন রোহিঙ্গা মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়।
রোহিঙ্গা মাদক কারবারি যুবককে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পুলিশ।
গ্রেপ্তার আসামির নাম মো. সাদেক (২৫)। তিনি উখিয়ার বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প ০৮/ই-ব্লকের নুর আলম ও তাহেরা বেগম দম্পতির ছেলে।
পুলিশ জানায়, সোনাইছড়ি পুলিশ ফাঁড়ির আওতাধীন এলাকায় টহল ডিউটি চলাকালে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, এক রোহিঙ্গা মাদক কারবারি ক্যাম্প থেকে ইয়াবার একটি চালান নিয়ে আসছেন। সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ে পুলিশ তাৎক্ষণিক ৫ নম্বর সোনাইছড়ি ইউপির ৪ নম্বর ওয়ার্ডস্থ চিংথোয়াইপাড়া সাকিনের ঘুণগাছতলা চৌরাস্তার মোড়ে অবস্থান নেয়।
পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে আসামি কৌশলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে আটক করেন। পরে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে আসামি তাঁর পেটের ভেতর পলিথিন ও স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো পোঁটলায় ইয়াবা থাকার কথা স্বীকার করেন। পরে তাঁর পেট থেকে ৭৬টি পোঁটলা বের করা হয়, যা থেকে গণনা করে ৩ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবা পাওয়া যায়। উদ্ধার করা ইয়াবা আলামত হিসেবে থানা হেফাজতে নেওয়া হয়।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণির ১০(খ) ধারায় নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়েছে।
অভিযানের নেতৃত্ব দেন সোনাইছড়ি পুলিশ ফাঁড়ির আইসি সিংহ ত্রিপুরা ও উপপরিদর্শক সৌরভ হোসেন।
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