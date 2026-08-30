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বান্দরবান

নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে ৫০ হাজার পিস ইয়াবা ও ২০ রাউন্ড গুলি জব্দ

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৬, ২১: ০২
নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে ৫০ হাজার পিস ইয়াবা ও ২০ রাউন্ড গুলি জব্দ
বিজিবির জব্দ করা ইয়াবা ও গুলি নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তে বিজিবির অভিযানে ৫০ হাজার বার্মিজ ইয়াবা ট্যাবলেট ও এসএলআর অস্ত্রের ২০ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন জব্দ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে আশারতলী এলাকায় পাচারের সময় এসব জব্দ করা হয়। পাচারকারীদের ধাওয়া দিলে তাঁরা দ্রুত মিয়ানমারে পালিয়ে যায় বলে বিজিবি সূত্র জানিয়েছে।

জব্দ করা ইয়াবা ও গোলাবারুদ আজ রোববার সকালে নাইক্ষ্যংছড়ি থানায় হস্তান্তর করেছে জারুলিয়াছড়ি বিজিবির সদস্যরা।

বিজিবি ও স্থানীয় সূত্র জানায়, শনিবার রাত ১০টার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়নের (১১ বিজিবি) অধীন জারুলিয়াছড়ি বিওপির বিশেষ টহলদল গোপন খবর পায়, মিয়ানমার থেকে অস্ত্রের একটি বড় চালান বাংলাদেশে ঢুকতে পারে। এরপর টহলদলটি বিওপি থেকে আনুমানিক আড়াই কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে আশারতলী এলাকায় অবস্থান নেয়। এলাকাটি সীমান্ত পিলার ৪৬ থেকে আনুমানিক ৫০০ মিটার বাংলাদেশের ভেতরে।

বিজিবি সূত্রের ভাষ্য, নুরুল আলম নামের এক ব্যক্তির রাবারবাগান হয়ে গোপন পথে চালানটি বাংলাদেশে আনা হচ্ছিল। পাচারকারীদের দেখতে পেয়ে বিজিবির সদস্যরা ধাওয়া দিলে তাঁরা ইয়াবা ও গুলির ম্যাগাজিন ফেলে মিয়ানমারের দিকে পালিয়ে যায়।

বিজিবির টহলদল ঘটনাস্থল থেকে ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ২০ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি ম্যাগাজিন জব্দ করে।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আসাদুর রহমান বলেন, বিজিবির জব্দ করা ম্যাগাজিনে থাকা ২০ রাউন্ড গুলি এসএলআর অস্ত্রের। এ ধরনের গুলি শক্তিশালী এবং দূরপাল্লার লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইয়াবা ও গুলি উদ্ধারের ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা হয়েছে। মিয়ানমারের বিদ্রোহী সংগঠন আরাকান আর্মি অর্থসংকট কাটাতে ইয়াবার সঙ্গে গোলাবারুদ পাচার করছে বলে মনে করেন তিনি।

বিষয়:

সীমান্তবান্দরবাননাইক্ষ্যংছড়িজব্দবিজিবিআরাকান আর্মি
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