Ajker Patrika
বাগেরহাট

মহাসড়কে বাসচাপায় প্রাণ গেল স্কুলশিক্ষার্থীর

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি  
দুর্ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাটে মহাসড়ক পারাপারের সময় বাসের চাপায় মো. সাহাদ (১১) নামের এক চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকালে খুলনা-ঢাকা মহাসড়কে বৈলতলী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাহাদ উপজেলার বৈলতলী গ্রামের মো. জাহাঙ্গিরের ছেলে এবং ফকিরহাট এলপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাসযোগে ঢাকা থেকে বাড়ি ফিরছিল ছাহাদ। বৈলতলী এলাকায় পৌঁছালে বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী অজ্ঞাতনামা বাস তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান হাওলাদার জানান, দুর্ঘটনার বিষয়টি তিনি অবগত হয়েছেন। কীভাবে ঘটনাটি ঘটেছে তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীবাগেরহাটদুর্ঘটনানিহতখুলনা বিভাগফকিরহাটজেলার খবরমহাসড়ক
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ধর্ম অবমাননার মামলায় বাউল আবুল সরকারের জামিন

৪ শতাধিক ভুয়া ভোটার রেখেই খুলনা চেম্বার অব কমার্সের নির্বাচন আয়োজন চেষ্টার অভিযোগ

আমতলীতে বাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

জরাজীর্ণ টিনশেডের ছাউনি থেকে দৃষ্টিনন্দন বিদ্যালয়

