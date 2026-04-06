ফকিরহাটে পৃথক তিন সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১, আহত ২

বাগেরহাটের ফকিরহাটে ২ ঘণ্টার ব্যবধানে তিনটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত ও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এর মধ্যে মো. ইয়াছিন শেখ (৫৫) পেট্রলপাম্পে তেল কিনতে গিয়ে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় নিহত হন।
খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের পাগলা-শ্যামনগর এলাকায় আরা ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ইয়াছিন শেখ উপজেলার সাতশৈয়া গ্রামের শেখ আব্দুল বারীর ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) সকাল ১০টায় ইয়াছিন শেখ মোটরসাইকেলে তেল নেওয়ার জন্য পাগলা-শ্যামনগর আরা ফিলিং স্টেশনে ঢুকছিলেন। এ সময় খুলনাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। পরে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বেলা দেড়টার দিকে তিনি মারা যান। এদিকে ঘটনার পর ঘাতক বাসটি পালিয়ে গেছে। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়ে-মুচড়ে গেছে।
একই দিন ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ফকিরহাট পিলজঙ্গ তেলির পুকুর এলাকায় বেলা ১১টায় ক্রেন উল্টে পড়ে ইসরাফিল শেখ (২৭) নামের এক ব্যক্তি আহত হয়েছেন। একই সময় খুলনা-মোংলা মহাসড়কের শ্যামবাগাত এলাকায় বাসের ধাক্কায় অজ্ঞাতনামা বাইসাইকেল আরোহী আহত হয়েছেন। গুরুতর আহত দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান হাওলাদার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনার বিষয়ে তিনি অবগত হয়েছেন। কীভাবে ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
