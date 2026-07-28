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নারায়ণগঞ্জ

সোনারগাঁয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে ট্রাক, পথচারী নিহত

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সোনারগাঁয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে ট্রাক, পথচারী নিহত
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে খাদে পড়ে যাওয়া ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ডালবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে এক পথচারী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল ৭টার দিকে মহাসড়কের সোনাখালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মাহালম (৪০) ভোলার বাসিন্দা মজিবুল হক মিস্ত্রির ছেলে। আহতরা হলেন সোনাখালী এলাকার শহীদ, আলীনুর, টিকা খান ও সুরুজ মিয়া। তাঁরা বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কাঁচপুর হাইওয়ে থানার সার্জেন্ট আওলাদ হোসেন জানান, মঙ্গলবার সকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সোনাখালী এলাকায় ডালবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। তিনি জানান, এ সময় মহাসড়কের পাশে গাড়ির জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা পথচারী মাহালম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। দুর্ঘটনায় আরও চারজন গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক পালিয়ে গেছে। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় চালকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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