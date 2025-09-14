৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে নিখোঁজ পর্যটকের লাশ উদ্ধার

বাগেরহাট প্রতিনিধি
৩০ ঘণ্টা পর সুন্দরবনে সমুদ্রে নিখোঁজ পর্যটক মাহিত আব্দুল্লাহর (১৬) মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী অভয়ারণ্যের ডিমের চরের দক্ষিণ পাশে ভাসমান অবস্থায় লাশটি উদ্ধার করেন বন বিভাগ ও কোস্ট গার্ডের সদস্যরা।
মাহিত আব্দুল্লাহ রাজধানী ঢাকার মোহাম্মদপুরের শেখেরটেক এলাকার শেখ সুলতান মাহমুদ আসাদের ছেলে। লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানায় বন বিভাগ।
এর আগে গতকাল শনিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী ডিমেরচরসংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ হয় এ পর্যটক।
পূর্ব সুন্দরবন বাগেরহাটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মো. রেজাউল করীম চৌধুরী আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিখোঁজ কিশোর পর্যটকের মরদেহটি উদ্ধার হয়েছে। কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের কাছে মরদেহটি হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা পরিবারের কাছে মরদেহ বুঝিয়ে দেবে।
