ফকিরহাটে বিকল পিকআপের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা চালক অন্য গাড়ির চাপায় নিহত

বাগেরহাটের ফকিরহাটে মহাসড়কে পিকআপভ্যান বিকল হওয়ার পর সহায়তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা মো. আফজাল হোসেন (২৭) অন্য একটি গাড়ির চাপায় নিহত হয়েছেন। নিহত আফজাল হোসেন বিকল হয়ে যাওয়া পিকআপের চালক ছিলেন। সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে খুলনা-ঢাকা মহাসড়কের উপজেলার কাকডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আফজাল হোসেন সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলার গুপ্তিপুর গ্রামের মো. মনিরুল ইসলামের ছেলে।
পুলিশ জানায়, সোমবার রাতে গোপালগঞ্জ থেকে পিকআপভ্যান নিয়ে সাতক্ষীরার উদ্দেশে যাচ্ছিলেন আফজাল। কাকডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে তাঁর পিকআপভ্যানে ত্রুটি দেখা দেয়। পরে তিনি মহাসড়কের পাশে গাড়িটি থামিয়ে অন্য যানবাহনের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন।
এ সময় দ্রুতগতির একটি পরিবহণ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে গুরুতর আহত হন আফজাল। খবর পেয়ে মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে ফকিরহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ইনচার্জ এসআই মো. ইফসুব শেখ দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
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