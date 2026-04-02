বাগেরহাট

অবশেষে উদ্ধার হলো ফকিরহাটে অপহৃত শিশু, গ্রেপ্তার ১

ফকিরহাট (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
র‍্যাব-পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার ১৮ মাস বয়সী শিশু রাফছা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাগেরহাটের ফকিরহাট উপজেলা থেকে অপহৃত ১৮ মাস বয়সী শিশুকন্যা রাফছাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ ও র‌্যাব-৬-এর যৌথ দল। ৫ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস অভিযানে গতকাল বুধবার (১ এপ্রিল) রাত ১০টায় খুলনার কৈয়াবাজার এলাকা থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে নয়ন শেখ (২৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অপহৃত শিশুকন্যা রাফছা ফকিরহাট উপজেলার ছোট বাহিরদিয়া গ্রামের ইট-বালু ব্যবসায়ী আব্দুর রশিদ খানের মেয়ে। আর গ্রেপ্তার নয়ন শেখ খুলনার টুটপাড়া এলাকার আসলাম শেখের ছেলে।

ফকিরহাট মডেল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আলমগীর হোসেন জানান, গতকাল বেলা ১১টার দিকে প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া নয়নের স্ত্রী শিশুটিকে কোলে নেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পার হলেও শিশুটিকে ফেরত না দেওয়ায় পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়।

পরবর্তী সময় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নয়ন শিশুটিকে নিয়ে বাইরে গেছে। এ সময় শিশুটির বাবা মোবাইল ফোনে নয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি অসংলগ্ন কথা বলেন এবং শিশুটিকে ফেরত নিতে টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে শিশুটির ক্ষতি করার হুমকিও দেন। শিশুটির পরিবার নানা দেন-দরবার করে তাকে উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে বিকেল ৪টার দিকে পুলিশকে জানান। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে শিশুটিকে উদ্ধারে র‌্যাবের সহায়তা চাওয়া হয়।

র‌্যাব-৬-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে র‍্যাব-পুলিশ যৌথ অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে শিশুটিকে সুস্থ অবস্থায় রাত ১০টার দিকে খুলনা কৈয়াবাজার এলাকা থেকে উদ্ধার এবং অভিযুক্ত নয়নকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে ফকিরহাট মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

