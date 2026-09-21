রামপালে জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইদের হামলায় যুবক নিহত, হাসপাতালে বাবা

বাগেরহাটের রামপালে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইদের হামলায় আহাদ আহমেদ (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় হামলায় তাঁর বাবাও গুরুতর আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার সকালে রামপাল উপজেলার ইসলামাবাদ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আহাদ আহমেদ ওই এলাকার শেখ ফরিদুজ্জামানের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে চাচাতো ভাই বাকি বিল্লাহ ও মাসুমের সঙ্গে আহাদ আহমেদের পরিবারের জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। আজ সকালে সীমানা থেকে পানি নিষ্কাশনকে কেন্দ্র করে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে বাকি বিল্লাহ ও মাসুম তাঁদের ওপর হামলা চালান। এতে আহাদ আহমেদ ও তাঁর বাবা শেখ ফরিদুজ্জামান গুরুতর আহত হন। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আহাদের মৃত্যু হয়। আহত ফরিদুজ্জামানকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাজিব আল রশীদ জানান, জমি নিয়ে বিরোধের জেরে চাচাতো ভাইদের হামলায় এক যুবক নিহত ও তাঁর বাবা আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ছাড়া অভিযুক্তদের আটকে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।
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