এমপির এপিএসকে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর ভিডিও প্রচার, ৬ জনের নামে জিডি

কুড়িগ্রাম-১ (ভূরুঙ্গামারী-নাগেশ্বরী) আসনের এমপি আনোয়ারুল ইসলামের ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) এরশাদুল হককে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর ভিডিও এবং ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করার অভিযোগে ৬ জনের বিরুদ্ধে জিডি করা হয়েছে।
গতকাল রোববার রাতে এরশাদুল হক বাদী হয়ে নাগেশ্বরী থানায় এই জিডি করেন।
অভিযুক্তরা হলেন আবদুল্লাহ আল লিমন, সেলিম মিয়া, সাইদুল ইসলাম, আরমান, জাহাঙ্গীর আলম ও ন্যাশনালিস্ট ফাইটার নামে একটি ফেসবুক আইডি।
জানা গেছে, সম্প্রতি পঞ্চগড় জেলার ওলামা দলের এক নেতার আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। কতিপয় ব্যক্তি সেই ছবি ও ভিডিওকে এমপি আনোয়ারুল ইসলামের এপিএস ও জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।
এরশাদুল হক বলেন, আমাকে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানোর ফলে এমপি আনোয়ারুল ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামীর সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন ভিডিও প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার অংশ হিসেবে অভিযুক্তদের নামে জিডি করা হয়েছে।
জিডির সত্যতা নিশ্চিত করে থানার ওসি এনামুল হক প্রধান বলেন, আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান।
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