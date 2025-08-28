মাদ্রাসাছাত্রীকে উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় বাবা ও ভাইয়ের ওপর হামলা

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ইভ টিজিং বা উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় তার বাবা ও ভাইয়ের ওপর হামলা চালিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার শিদলাই শংশননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত রাকিবুল ইসলাম জানান, দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া তাঁর ছোট বোন বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল। পথে কয়েকজন যুবক তাকে উত্ত্যক্ত করেন। বিষয়টি সে বাবাকে জানালে তিনি শিদলাই গ্রামের হৃদয় ও রাকিবের কাছে এ নিয়ে কৈফিয়ত চান। এ সময় তাঁরা তাঁকে মারধর করেন।
রাকিবুল পরে তা জানতে পেরে এর প্রতিবাদ করলে হৃদয়, রাকিবসহ কয়েকজন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
শিদলাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম আলাউল আকবর বলেন, ‘প্রথমে মেয়ের বাবাকে মারধর করা হয়। পরে ভাই রাকিবুলকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। ইভ টিজিংয়ের সঙ্গে জড়িতদের তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা জাহান বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে চেয়ারম্যান আমাকে অবহিত করেছেন। আমি পরিবারকে থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরামর্শ দিয়েছি।’
জানতে চাইলে ব্রাহ্মণপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) টমাস বড়ুয়া জানান, তাঁরা এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় এক মাদ্রাসাছাত্রীকে ইভ টিজিং বা উত্ত্যক্তের প্রতিবাদ করায় তার বাবা ও ভাইয়ের ওপর হামলা চালিয়ে আহত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার শিদলাই শংশননগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
আহত রাকিবুল ইসলাম জানান, দশম শ্রেণিতে পড়ুয়া তাঁর ছোট বোন বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা ছুটির পর বাড়ি ফিরছিল। পথে কয়েকজন যুবক তাকে উত্ত্যক্ত করেন। বিষয়টি সে বাবাকে জানালে তিনি শিদলাই গ্রামের হৃদয় ও রাকিবের কাছে এ নিয়ে কৈফিয়ত চান। এ সময় তাঁরা তাঁকে মারধর করেন।
রাকিবুল পরে তা জানতে পেরে এর প্রতিবাদ করলে হৃদয়, রাকিবসহ কয়েকজন যুবক ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর ওপর হামলা চালান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।
শিদলাই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম আলাউল আকবর বলেন, ‘প্রথমে মেয়ের বাবাকে মারধর করা হয়। পরে ভাই রাকিবুলকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। ইভ টিজিংয়ের সঙ্গে জড়িতদের তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছি।’
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদা জাহান বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে চেয়ারম্যান আমাকে অবহিত করেছেন। আমি পরিবারকে থানায় লিখিত অভিযোগ করার পরামর্শ দিয়েছি।’
জানতে চাইলে ব্রাহ্মণপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) টমাস বড়ুয়া জানান, তাঁরা এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাননি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বুড়িগঙ্গা নদী থেকে একে অন্যের হাত বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার তরুণ-তরুণীসহ চারটি লাশ হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে। ছয় দিনেও লাশগুলোর পরিচয় শনাক্ত হয়নি। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ ও হাসপাতাল কর্মী এ তথ্য জানান। জানা গেছে, ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী থেকে গত শনিবার অজ্ঞাতনামা তরুণ (৩৫) ও তরুণীর (২৬) লাশ উদ্ধার করে২৬ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জ শহরের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল (ভিক্টোরিয়া) হাসপাতালে রোগী ওঠার আগমুহূর্তে অ্যাম্বুলেন্সে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও একজন সদস্য দগ্ধ হন। আজ বৃহস্পতিবার রাত সোয়া ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।২৯ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে রাজেন্দ্রপুর রেলস্টেশন এলাকায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাওয়া একটি ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে এ তথ্য জানান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের মাস্টার মাহমুদুল হাসান।৩২ মিনিট আগে
শেরপুরে সৈয়দ আলী ওরফে চিকু মিয়া (৬৫) নামের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাত বছর বয়সী কন্যাশিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বিকেলে সদর থানায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টার লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগী শিশুর বাবা।৪২ মিনিট আগে