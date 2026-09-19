সন্দ্বীপে শ্রমিক দল নেতাকে গুলি, চমেক হাসপাতালে ভর্তি

সন্দ্বীপ উপজেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন বাবলুকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে তাঁকে হাসপাতালে আনার পর থেকে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
জানা গেছে, চমেক হাসপাতালে নেওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা আগে উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের পণ্ডিতের হাটের দক্ষিণে সন্দ্বীপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে নাসির উদ্দীন বাবলুকে গুলি করে দুর্বৃত্তরা।
সন্দ্বীপ উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আবু তাহের স্থানীয় সাংবাদিকদের জানান, শুক্রবার রাতে কে বা কারা নাসির উদ্দীন বাবলুকে গুলি করেছে। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।
সন্দ্বীপ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুজন হালদার বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি।
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