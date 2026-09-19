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রাজধানীর গুলশানে আওয়ামী লীগের মিছিলের ঘটনায় এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার ১৭৯

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর গুলশানে আওয়ামী লীগের মিছিলের ঘটনায় এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার ১৭৯
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর গুলশানে গত ১১ সেপ্টেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিলের ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৭৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। আজ শনিবার ডিএমপি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। মিছিলকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপি জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গত ১১ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের পর রাজধানীর গুলশানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ বিশাল একটি মিছিল করে। সেই মিছিলটি মুহূর্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। গুলশানের মতো একটি নিরাপদ এলাকায় আওয়ামী লীগের এমন শোডাউন ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি করে।

এ ঘটনার পর ১৬ সেপ্টেম্বর গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. দাউদ হোসেনকে প্রত্যাহার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সদর দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়। ডিএমপির কমিশনার মোসলেহ্ উদ্দিন আহমদ স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।

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বিষয়:

গুলশানঢাকা জেলাডিএমপিঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারআওয়ামী লীগমিছিল
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