লক্ষ্মীপুরে ৬ বছরের শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে কিশোর আটক
লক্ষ্মীপুরে ছয় বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে আজাদ হোসেন রানা (১৭) নামের এক কিশোরের বিরুদ্ধে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মজুপুর এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় এ ঘটনা ঘটে। পরে শিশুটিকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রানাকে আটক করে পুলিশের কাছে দিয়েছেন স্থানীয় লোকজন।
পুলিশ, শিশুটির পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শিশুটির বাবা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মজুপুর এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। একই বাসায় ভাড়া থাকেন অভিযুক্ত রানা ও তাঁর পরিবার। গতকাল সন্ধ্যার দিকে কৌশলে শিশুটিকে নিজের কক্ষে ডেকে নেন রানা। একপর্যায়ে শিশুটিকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। এ সময় শিশুটির চিৎকার শুনে তার মা ও আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করেন। পরে তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় লোকজন অভিযুক্ত রানাকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদ পারভেজ বলেন, শিশুটিকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত আজাদ হোসেন রানাকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে। পাশাপাশি বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।