নজরুল পুরস্কার পাচ্ছেন অধ্যাপক রশিদুন্ নবী ও ফাতেমা তুজ জোহরা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত ‘নজরুল পুরস্কার ২০২৬’ পাচ্ছেন অধ্যাপক রশিদুন্ নবী এবং প্রখ্যাত শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরাকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
আজ বুধবার দুপুরে বাংলা একাডেমির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নজরুল গবেষণায় বিশেষ অবদানের জন্য অধ্যাপক রশিদুন্ নবীকে এবং নজরুলসংগীত-চর্চায় অনন্য অবদানের জন্য ফাতেমা তুজ জোহরাকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আগামী ২৩ মে (শনিবার) বিকেল ৩টায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুই গুণীজনের হাতে ‘নজরুল পুরস্কার ২০২৬’ তুলে দেওয়া হবে।
অধ্যাপক ড. রশিদুন্ নবী একাধারে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নজরুল গবেষক, সংগীতজ্ঞ ও স্বরলিপিকার। সর্বাধিক সংখ্যক নজরুলসংগীতের সংকলনগ্রন্থ ‘নজরুল-সংগীত সংগ্রহ’-এর সফল সম্পাদক তিনি। কর্মজীবনে সফল এই ব্যক্তিত্ব ১৯৭১ সালে দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থায় একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সরাসরি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।
প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা দীর্ঘকাল ধরে নজরুলগীতি ও আধুনিক গান দিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে আসছেন। সংগীত পরিবেশনের পাশাপাশি টেলিভিশন ও মঞ্চে উপস্থাপক হিসেবেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। শুধু গানই নয়, সাহিত্যেও রয়েছে ফাতেমা তুজ জোহরার দারুণ অবদান। তাঁর লেখা উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও ছড়ার বই প্রকাশিত হয়েছে। সংগীতে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৬ সালে তিনি সরকারের সম্মানজনক ‘একুশে পদক’-এ ভূষিত হন।
সেবা প্রকাশনী তাদের সব ধরনের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে। অভ্যন্তরীণ অনিয়ম, কর্মচারীদের দুর্নীতির অভিযোগ ওঠার পর আজ বুধবার এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি এ সিদ্ধান্তের কথা জানায়।৭ দিন আগে
রবীন্দ্রজয়ন্তী উদ্যাপনের তৃতীয় দিনে আজ রোববার শিল্পকলা একাডেমিতে শুরু হলো ১৪ দিনব্যাপী চিত্রকর্ম প্রদর্শনী ‘রবির চিত্র, চিত্রের রবী’। চলবে ২৩ মে পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। বিশ্বকবির ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্যাপন উপলক্ষে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলছে শিল্পকলায়। আগামীকাল নাটক প্রদর১০ দিন আগে
বর্তমানের পুঁজিবাদী উন্নয়ন ধারা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে এবং প্রকৃতির সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করছে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, এই ধারা পরিবর্তন করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবে।২৪ দিন আগে
তিন বছর পর নতুন উপন্যাস নিয়ে ফিরছেন জাপানের বিশ্বখ্যাত লেখক হারুকি মুরাকামি। তাঁর নতুন বই ‘দ্য টেল অব কাহো’ (The Tale of KAHO) আগামী ৩ জুলাই জাপানে প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শিঞ্চোশা। একই দিনে বইটির ই-বুক সংস্করণও বাজারে আসবে।২৪ এপ্রিল ২০২৬