ছায়ানটের নতুন কমিটি গঠন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশজুড়ে বাঙালি সংস্কৃতির বিস্তার ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে ছায়ানট। এই কার্যক্রমের অঙ্গীকার নিয়ে গঠিত হয়েছে ছায়ানটের নতুন কার্যকরী সংসদ। এতে সারওয়ার আলী সভাপতি এবং লাইসা আহমদ লিসা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।
আজ শুক্রবার সকালে ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনের রমেশচন্দ্র দত্ত স্মৃতি মিলনকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১৫ জনকে ৩ বছর মেয়াদে নির্বাচিত করেন সদস্যরা। একই মেয়াদে উপদেষ্টা নির্বাচিত হয়েছেন ৬ জন।
নির্বাচিত কার্যকরী সংসদের সদস্যরা হলেন—সভাপতি সারওয়ার আলী, সহসভাপতি খায়রুল আনাম শাকিল ও পার্থ তানভীর নভেদ্, সাধারণ সম্পাদক লাইসা আহমদ লিসা, যুগ্ম সম্পাদক জয়ন্ত রায় ও তানিয়া মান্নান, কোষাধ্যক্ষ নাসেহুন আমীন এবং সদস্য মফিদুল হক, সাহানা আখতার রহমান পাপড়ি, নাহাস খলিল, জুবায়ের ইউসুফ, জেসমিন বুলি, শশাঙ্ক সাদী, শারমীন সাথী ইসলাম ও মহুয়া মঞ্জরী সুনন্দা।
উপদেষ্টা সেলিনা মালেক চৌধুরী, ইফ্ফাত আরা দেওয়ান, শাহীন সামাদ, সুলতানা কামাল, রামেন্দু মজুমদার ও শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী।
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