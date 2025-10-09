আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২০২৫ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরিয়ান লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। আজ বৃহস্পতিবার নোবেল কমিটি এই পুরস্কার ঘোষণা করে।
লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে ‘সমসাময়িক সাহিত্যজগতের অ্যাপোক্যালিপসের মাস্টার’ আখ্যা দিয়েছেন নোবেল কমিটির চেয়ার আন্দার্স ওলসন।
১৯৫৪ সালে রোমানিয়ার সীমান্তের কাছে দক্ষিণ-পূর্ব হাঙ্গেরির ছোট শহর জিউলাতে জন্মগ্রহণ করেন লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। ১৯৮৫ সালে প্রথম প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস সাতানটাঙ্গোর প্রেক্ষাপটে এই গ্রামের চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।
এই উপন্যাসে হাঙ্গেরির গ্রামীণ এক পরিত্যক্ত সমবায় খামারে বাস করা একদল দরিদ্র মানুষের কথা বলা হয়েছে। সমাজতন্ত্রের পতনের ঠিক আগমুহূর্তে যাঁরা অনিশ্চয়তা ও নিরাশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। উপন্যাসটি হাঙ্গেরির সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এই লেখকের ব্রেকথ্রু কাজ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে এই উপন্যাস।
লাসলো ক্রাসনাহোরকাই মধ্য ইউরোপীয় ঐতিহ্যের একজন মহাকাব্যিক লেখক। এই ধারার পরিচিত লেখক হলেন কাফকা। লাসলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের লেখার ধরণে আছে উদ্ভট। তাঁকে নোবেল কমিটি বলেছেন ’চিন্তাশীল, সূক্ষ্মভাবে পরিমিত স্বর গ্রহণকারী’।
