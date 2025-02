মাস্কের দাবি ও বাস্তবতা

সম্প্রতি ইলন মাস্ক নিজেকে ক্লিনটন প্রশাসনের এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা বলে প্রচারের চেষ্টা করছেন। তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স–এ লিখেছেন, ‘What@DOGE is doing is similar to Clinton/Gore Dem policies of the 1990 s, ’ অর্থাৎ, ‘ডিওজি যা করছে, তা ১৯৯০–এর দশকের ক্লিনটন/গোর ডেমোক্র্যাটিক নীতির মতোই।’ এখানে ‘DOGE’ বলতে তিনি Department of Government Efficiency বা সরকারি দক্ষতা বিভাগ–এর কথা বোঝাতে চেয়েছেন। এই দপ্তর সরকারি ব্যয় সংকোচনের দায়িত্বে রয়েছে।