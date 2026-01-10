ভেনেজুয়েলায় আগ্রাসন: তেল নাকি ফ্লোরিডার রাজনীতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
এক নাটকীয় এবং নজিরবিহীন সামরিক অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ধরে নিয়ে গেছে মার্কিন বাহিনী। গত শনিবারের এই অভিযানের পর তাঁদের সরাসরি নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাদক ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগে মাদুরোকে ফেডারেল আদালতে হাজির করা হলে মাদুরো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।
এই সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জাতিসংঘ এবং বেশ কয়েকটি দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা এই অভিযানকে ‘অবৈধ অপহরণ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এটি একটি ‘বিপজ্জনক নজির’ স্থাপন করল, যা জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত সার্বভৌমত্বের মৌলিক নীতিকে চরমভাবে চ্যালেঞ্জ করবে। বিশেষ করে কোনো বহুপক্ষীয় অনুমোদন বা আত্মরক্ষার স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া একজন বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে তুলে নিয়ে আসা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী।
মূলধারার আলোচনায় ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল মজুতকে (২৯৮-৩০৩ বিলিয়ন ব্যারেল) এই অভিযানের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হলেও অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ভিন্ন কথা বলছে:
আমদানির চিত্র: ২০২৪ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির মাত্র ৪ শতাংশের কম আসত ভেনেজুয়েলা থেকে। বিপরীতে কানাডা থেকে আমদানির পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি।
অবকাঠামোগত সংকট: দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনায় ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে নেমে বর্তমানে মাত্র ১ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এই উৎপাদন পুনরায় স্বাভাবিক করতে কয়েক দশকের বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন।
বাজারের প্রতিক্রিয়া: মাদুরোকে আটকের পর বিশ্ববাজারে তেলের দামে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি, যা প্রমাণ করে যে তেলের বাজার এই ঘটনার ওপর নির্ভর করছিল না।
মাদক পাচার: বাস্তব ভিত্তি বনাম রাজনৈতিক অজুহাত
মার্কিন কর্মকর্তারা মাদুরোর বিরুদ্ধে ‘মাদক-সন্ত্রাসবাদে’র অভিযোগ তুলেছেন এবং অভিযোগপত্রে কোকেন পাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলা মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসা মাদকের মূল সরবরাহকারী মেক্সিকো ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের কার্টেলগুলো। ফলে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, অভিযানকে বৈধতা দিতে মাদক পাচারের অভিযোগটি মূলত একটি ‘অজুহাত’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ফ্লোরিডা: মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু
বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযানের আসল চালিকাশক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, বিশেষ করে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনী সমীকরণ:
ইলেকটোরাল ভোট: ফ্লোরিডার ৩১টি ইলেকটোরাল ভোট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভাগ্য নির্ধারণী ভূমিকা রাখে। এখানকার বিশাল লাতিনো ভোটাররা সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থী শাসনের ঘোর বিরোধী।
মার্কো রুবিওর প্রভাব: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নিজে ফ্লোরিডার সন্তান এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার বামপন্থী শাসনের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর এসেছে, মাদুরো গোপনে তেল ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও রুবিও এবং তাঁর উপদেষ্টারা কঠোর অবস্থান নিয়ে সামরিক পথ বেছে নিয়েছেন। মাদুরোকে ধরে আনার পর ফ্লোরিডার অভিবাসী লাতিন আমেরিকানদের রুবিও ছবিযুক্ত প্ল্যাকার্ড বহন করে তাঁর নামে স্লোগান দিতে দেখা গেছে।
মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বরাজনীতির জন্য বার্তা
ভেনেজুয়েলার এই পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য গভীর ভূরাজনৈতিক বার্তা বহন করছে:
আইনি সীমাবদ্ধতা: এটি প্রমাণ করেছে, যখন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করতে দ্বিধা করে না।
জ্বালানি মৈত্রীর ভঙ্গুরতা: কেবল তেলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কৌশলগত সম্পর্ক যেকোনো সময় আদর্শিক কারণে ভেঙে যেতে পারে।
চীন-মার্কিন প্রতিযোগিতা: ভেনেজুয়েলায় মার্কিন প্রভাব বিস্তারের এই চেষ্টা আসলে লাতিন আমেরিকায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রুখে দেওয়ার একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হতে পারে।
ভেনেজুয়েলার এই পরিস্থিতি বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন এবং অনিশ্চিত অধ্যায়ের সূচনা করল, যেখানে সার্বভৌমত্বের চেয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থই এখন বড় নিয়ামক।
তথ্যসূত্র: আল জাজিরা
এক নাটকীয় এবং নজিরবিহীন সামরিক অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ধরে নিয়ে গেছে মার্কিন বাহিনী। গত শনিবারের এই অভিযানের পর তাঁদের সরাসরি নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাদক ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগে মাদুরোকে ফেডারেল আদালতে হাজির করা হলে মাদুরো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেছেন।
এই সামরিক অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জাতিসংঘ এবং বেশ কয়েকটি দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা এই অভিযানকে ‘অবৈধ অপহরণ’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিব হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, এটি একটি ‘বিপজ্জনক নজির’ স্থাপন করল, যা জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত সার্বভৌমত্বের মৌলিক নীতিকে চরমভাবে চ্যালেঞ্জ করবে। বিশেষ করে কোনো বহুপক্ষীয় অনুমোদন বা আত্মরক্ষার স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া একজন বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে তুলে নিয়ে আসা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক শিষ্টাচারের পরিপন্থী।
মূলধারার আলোচনায় ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল মজুতকে (২৯৮-৩০৩ বিলিয়ন ব্যারেল) এই অভিযানের প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হলেও অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান ভিন্ন কথা বলছে:
আমদানির চিত্র: ২০২৪ সাল নাগাদ যুক্তরাষ্ট্রের মোট অপরিশোধিত তেল আমদানির মাত্র ৪ শতাংশের কম আসত ভেনেজুয়েলা থেকে। বিপরীতে কানাডা থেকে আমদানির পরিমাণ প্রায় ৬০ শতাংশের বেশি।
অবকাঠামোগত সংকট: দীর্ঘদিনের অব্যবস্থাপনায় ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন ৩.৫ মিলিয়ন ব্যারেল থেকে নেমে বর্তমানে মাত্র ১ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। এই উৎপাদন পুনরায় স্বাভাবিক করতে কয়েক দশকের বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন।
বাজারের প্রতিক্রিয়া: মাদুরোকে আটকের পর বিশ্ববাজারে তেলের দামে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন আসেনি, যা প্রমাণ করে যে তেলের বাজার এই ঘটনার ওপর নির্ভর করছিল না।
মাদক পাচার: বাস্তব ভিত্তি বনাম রাজনৈতিক অজুহাত
মার্কিন কর্মকর্তারা মাদুরোর বিরুদ্ধে ‘মাদক-সন্ত্রাসবাদে’র অভিযোগ তুলেছেন এবং অভিযোগপত্রে কোকেন পাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, ভেনেজুয়েলা মাদক পাচারের ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত হলেও যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে আসা মাদকের মূল সরবরাহকারী মেক্সিকো ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের কার্টেলগুলো। ফলে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন, অভিযানকে বৈধতা দিতে মাদক পাচারের অভিযোগটি মূলত একটি ‘অজুহাত’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
ফ্লোরিডা: মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু
বিশ্লেষকদের মতে, এই অভিযানের আসল চালিকাশক্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, বিশেষ করে ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনী সমীকরণ:
ইলেকটোরাল ভোট: ফ্লোরিডার ৩১টি ইলেকটোরাল ভোট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভাগ্য নির্ধারণী ভূমিকা রাখে। এখানকার বিশাল লাতিনো ভোটাররা সমাজতান্ত্রিক বা বামপন্থী শাসনের ঘোর বিরোধী।
মার্কো রুবিওর প্রভাব: মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও নিজে ফ্লোরিডার সন্তান এবং তাঁর রাজনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার বামপন্থী শাসনের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর এসেছে, মাদুরো গোপনে তেল ও অর্থনৈতিক বিষয়ে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিলেও রুবিও এবং তাঁর উপদেষ্টারা কঠোর অবস্থান নিয়ে সামরিক পথ বেছে নিয়েছেন। মাদুরোকে ধরে আনার পর ফ্লোরিডার অভিবাসী লাতিন আমেরিকানদের রুবিও ছবিযুক্ত প্ল্যাকার্ড বহন করে তাঁর নামে স্লোগান দিতে দেখা গেছে।
মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বরাজনীতির জন্য বার্তা
ভেনেজুয়েলার এই পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর জন্য গভীর ভূরাজনৈতিক বার্তা বহন করছে:
আইনি সীমাবদ্ধতা: এটি প্রমাণ করেছে, যখন অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়, তখন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করতে দ্বিধা করে না।
জ্বালানি মৈত্রীর ভঙ্গুরতা: কেবল তেলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কৌশলগত সম্পর্ক যেকোনো সময় আদর্শিক কারণে ভেঙে যেতে পারে।
চীন-মার্কিন প্রতিযোগিতা: ভেনেজুয়েলায় মার্কিন প্রভাব বিস্তারের এই চেষ্টা আসলে লাতিন আমেরিকায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রুখে দেওয়ার একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ হতে পারে।
ভেনেজুয়েলার এই পরিস্থিতি বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন এবং অনিশ্চিত অধ্যায়ের সূচনা করল, যেখানে সার্বভৌমত্বের চেয়ে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থই এখন বড় নিয়ামক।
তথ্যসূত্র: আল জাজিরা
প্রশ্ন উঠেছে, দীর্ঘ আলোচনার পরও এই চুক্তি শেষপর্যন্ত কেন ভেস্তে গেল? ধারণা করা হচ্ছে, এই চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার পেছনে চারটি প্রধান কারণ কাজ করেছে। প্রথমত, চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার অন্যতম বড় কারণ হলো রাশিয়ার কাছ থেকে ভারতের জ্বালানি তেল কেনা।১৯ ঘণ্টা আগে
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্পদের দখলকে কেন্দ্র করে, মসলা থেকে সোনা, রাবার থেকে তেল, বিশ্ব বিভক্ত ছিল বিভিন্ন প্রভাববলয়ে। সেই প্রতিযোগিতাই জন্ম দিয়েছিল উপনিবেশবাদ এবং অনেক দেশের সীমানা নির্ধারিত হয়েছিল তখনই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কেবল আন্তর্জাতিক আইন ও বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা কোনোভাবে...১ দিন আগে
ইরানে চলমান নতুন দফার বিক্ষোভ দেশটির সাম্প্রতিক ইতিহাসে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, লাগামছাড়া মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রার মান দ্রুত কমে যাওয়া দেশটির সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে।২ দিন আগে
পাকিস্তানের জর্জরিত অর্থনীতির মানচিত্র বদলে দেওয়ার মতো এক চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। তিনি দাবি করেছেন, লিবিয়া, আজারবাইজান, বাংলাদেশ এবং নাইজেরিয়ার মতো দেশগুলো থেকে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান ও সুপার মুশাক প্রশিক্ষণ বিমানের যে বিপুল অর্ডার আসছে, তা পাকিস্তানকে...২ দিন আগে