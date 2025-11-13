নয়াদিল্লিতে বিস্ফোরণের দায় এখনো পাকিস্তানের কাঁধে কেন চাপাচ্ছে না ভারত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
চলতি বছরের মে মাসে পাকিস্তানের সঙ্গে চার দিনের যুদ্ধ শেষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা দেন, ভবিষ্যতে যেকোনো সন্ত্রাসী কার্যক্রমকে ‘যুদ্ধ ঘোষণার শামিল’ বলে গণ্য করবে তাঁর সরকার। তার আগে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে এপ্রিলে পর্যটকদের ওপর হামলায় ২৫ জন নিহত হওয়ার পর ভারত দোষ চাপিয়েছিল পাকিস্তানের ওপর। ইসলামাবাদ সেই অভিযোগ অস্বীকার করলেও মে মাসের গোড়ার দিকে ভারত পাকিস্তানে বিমান হামলা চালায়। এতে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু তীব্র আকাশযুদ্ধ শুরু হয়। সে সময় দুই দেশই একে অপরের সামরিক ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করে।
চার দিন পর দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়। তবে নরেন্দ্র মোদির মন্তব্য তখন নয়া এক ‘রেড লাইন বা চূড়ান্ত সীমারেখা’ টেনে দেয়। তাঁর বক্তব্য ভবিষ্যতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের ক্ষেত্রে একেবারে ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ করে দেয়।
এরপর গত সোমবার ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি কেঁপে ওঠে এক বড় বিস্ফোরণে। ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছেই ওই বিস্ফোরণে অন্তত ১৩ জন নিহত ও দুই ডজনের মতো আহত হয়। ভারত সরকার এই ‘সন্ত্রাসী হামলার’ তদন্ত করছে। এর নেতৃত্ব দিচ্ছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)। যাদের দায়িত্বই হলো সন্ত্রাসবিরোধী মামলার অনুসন্ধান করা। হামলার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে।
হামলার পরদিন মঙ্গলবার মোদি ভুটানে এক অনুষ্ঠানে বলেন, ‘এই হামলায় জড়িতরা কেউই রেহাই পাবে না। সব অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।’ তবে বিস্ফোরণের দুই দিন পরও ভারতের রাজনৈতিক নেতা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে ঘোষণা করেননি। এর মধ্যেই আবার গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদে এক প্রাণঘাতী বিস্ফোরণের জন্য পাকিস্তান ভারতকে দায়ী করেছে। কিন্তু ভারত এখন পর্যন্ত নিজেদের রাজধানীতে আগের দিন ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণের জন্য পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করা থেকে বিরত রয়েছে।
এমন প্রতিক্রিয়া অস্বাভাবিক। কারণ, অতীতে ভারতের তদন্ত সংস্থাগুলো হামলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাকিস্তানের দিকে আঙুল তুলেছে। কিন্তু এবার বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে নয়াদিল্লির সাবধানী নীরবতা অনেকের নজর কেড়েছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তদন্তকারীরা হামলাকারীদের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন কাশ্মীরের দিক থেকে, আর সেখানে পাকিস্তানভিত্তিক জইশ-ই-মোহাম্মদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণও মিলেছে।
বিশ্লেষকেরা বলছেন, মে মাসের বিমানযুদ্ধের পর ভারত যেভাবে উচ্চকণ্ঠে যুদ্ধংদেহী অবস্থান নিয়েছিল, এখন সেই অবস্থানই ভারতের নিজস্ব কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক জটিলতা তৈরি করেছে। মোদি যেভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে ভবিষ্যতে যেকোনো ‘সন্ত্রাসী হামলাকে’ সরাসরি যুদ্ধ হিসেবে দেখা হবে—সেই ‘চূড়ান্ত সীমা’ এখন সরকারের হাত-পা বেঁধে দিয়েছে। কারণ, যদি তারা প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে নয়াদিল্লির বিস্ফোরণের জন্য দায়ী করে, তাহলে জনগণের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানে সামরিক পাল্টা আঘাতের দাবি উঠবে।
সাউথ এশিয়া টেররিজম পোর্টালের নির্বাহী পরিচালক অজয় সাহনি বলেন, ‘ভারত সরকার নিজেই নিজের জন্য ফাঁদ তৈরি করেছে—নিজের বানানো ফাঁদে নিজেই আটকা পড়েছে। তারা বলেছে, সন্ত্রাস মানেই যুদ্ধ, কিন্তু এর কোনো স্পষ্ট নীতি তৈরি করেনি। এখন সেই কথারই ফল ভুগছে তারা। এটা কোনো নীতি নয়, বরং স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লাভের জন্য নেওয়া একেবারে বোকামিতে পূর্ণ অবস্থান।’
লালকেল্লার জনাকীর্ণ বাজারে বিস্ফোরণ ঘটার কয়েক ঘণ্টা আগে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পুলিশ নয়াদিল্লি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অভিযান চালায়। তাদের দাবি, একটি ‘আন্তরাজ্য ও আন্তসীমান্ত সন্ত্রাসী নেটওয়ার্ক’ ধ্বংস করেছে। পুলিশের ভাষ্য, ওই নেটওয়ার্ক নিষিদ্ধ সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মদ (জেইএম) ও আনসার গাজওয়াতুল-হিন্দের (এজিইউএইচ) সঙ্গে যুক্ত। জেইএম পাকিস্তানভিত্তিক সশস্ত্র গোষ্ঠী। মে মাসে পাকিস্তানে ভারতীয় বাহিনীর বিমান হামলায় এই গোষ্ঠীর কয়েকটি ঘাঁটিও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।
অন্যদিকে এজিইউএইচ হলো আল-কায়েদা ঘনিষ্ঠ কাশ্মীরি সংগঠন, যা হিজবুল মুজাহিদীন থেকে আলাদা হয়ে গঠিত হয়েছে। একসময় কাশ্মীরি বিদ্রোহী নেতা জাকির মুসার নেতৃত্বে সংগঠনটি সক্রিয় ছিল। কিন্তু ২০১৯ সালের মে মাসে মুসা নিহত হওয়ার পর থেকে গোষ্ঠীটি তুলনামূলকভাবে নিস্তেজ হয়ে গেছে।
উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে অভিযানের পর কাশ্মীর পুলিশ জানায়, তারা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কেজি আইইডি বা তাৎক্ষণিকভাবে তৈরি বিস্ফোরক যন্ত্র তৈরির উপকরণ যেমন, রাসায়নিক পদার্থ, ইলেকট্রনিক সার্কিট এবং রিমোট কন্ট্রোল ইত্যাদি।
পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছে, যার মধ্যে দুই কাশ্মীরি চিকিৎসক রয়েছেন। অপর চিকিৎসক দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার উমর নবী—প্রথম দফায় গ্রেপ্তারের পর পালিয়ে গেছেন বলে জানা গেছে। নয়াদিল্লির কর্মকর্তারা এখন ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় আছেন, যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে লালকেল্লার বাইরে বিস্ফোরিত গাড়িটি উমর নবী চালাচ্ছিলেন কি না।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ভারতীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, প্রাথমিক তদন্তে ধারণা পাওয়া গেছে যে দিল্লি বিস্ফোরণের পেছনে পাকিস্তানভিত্তিক কিছু গোষ্ঠীর লজিস্টিক সহায়তা ছিল। তবে যাঁরা বাস্তবে হামলার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছেন তাঁরা স্থানীয় এবং নিজেরাই চরমপন্থায় জড়িয়েছিলেন। ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘আমরা এখনো খতিয়ে দেখছি তারা কীভাবে এর জন্য অর্থ জোগাড় করেছিল।’
বিশ্লেষকদের মতে, তদন্তে যা-ই বেরিয়ে আসুক না কেন, এপ্রিলের হামলার পর ভারত যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলে সেটাই এবার কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা নীতিতে নয়াদিল্লিকে জটিল অবস্থায় ফেলবে। ওয়াশিংটনভিত্তিক দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, নয়াদিল্লি এখন নিজস্ব নতুন নীতিগত মতাদর্শের ফাঁদে পড়েছে। তিনি বলেন, ‘যদি সরকার প্রকাশ্যে এটিকে সন্ত্রাসী হামলা হিসেবে ঘোষণা করে, তাহলে কৌশলগত ও রাজনৈতিকভাবে সামরিক প্রতিক্রিয়া দেখানোর মতো বড় কিছু করে দেখানোর চাপ পড়বে।’
বিশ্লেষক অজয় সাহনি বলেন, মোদির সরকার এখনো স্পষ্টভাবে বলেনি তাদের ধারণায় কোন ধরনের হামলাকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে ধরা হবে, বিশেষ করে পেহেলগাম-পরবর্তী নীতির প্রেক্ষাপটে। সাহনির প্রশ্ন, ‘যদি কোনো সন্ত্রাসী মাত্র একজন সাধারণ মানুষকেও গুলি করে হত্যা করে, সেটিও কি সন্ত্রাস নয়?’ তিনি আরও বলেন, ‘এসব কেবল রাজনৈতিক বক্তব্য, দেশের ভেতরের নির্দিষ্ট শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য।’ সাহনি বলেন, এখন দিল্লির বিস্ফোরণের পর সরকারকে এই বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।
কুগেলম্যান জানান, পেহেলগাম হামলার পর মে মাসে পাকিস্তানে বিমান হামলা করায় ভারতকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘ব্যাপক সমালোচনার মুখে’ পড়তে হয়। কারণ, ভারত ইসলামাবাদের জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। তিনি বলেন, ‘এর ফলে সংঘাত চালকালীন পুরো সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ধরে রাখা ভারতের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।’
তিনি বলেন, পেহেলগামের ঘটনায় পাকিস্তানের সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ উপস্থাপন করতে ভারতের অস্বীকৃতি বা ব্যর্থতা ইসলামাবাদের অবস্থানকেই শক্তিশালী করেছে। কারণ, পাকিস্তান নিজেকে আক্রমণের শিকার হিসেবে উপস্থাপন করেছে।
যা হোক, লালকেল্লা বিস্ফোরণের পর এখন পর্যন্ত তদন্ত ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীর ঘিরেই চলছে। সোমবারের বিস্ফোরণের পর থেকে কাশ্মীরে আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যার মধ্যে সন্দেহভাজনদের পরিবারের সদস্যরাও রয়েছেন।
কাশ্মীরভিত্তিক রাজনৈতিক বিশ্লেষক শেখ শওকত বলেন, অঞ্চলটিতে কঠোর অভিযান চললেও ভারত পেহেলগাম হামলার পর নিজেদের প্রতিক্রিয়া থেকে কিছুটা শিক্ষা নিয়েছে বলেই মনে হয়। তিনি বলেন, ‘ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোতে এখন এক ধরনের পরিণত উপলব্ধি তৈরি হয়েছে যে, যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত সবার জন্য ক্ষতির কারণ হয়।’
গত মে মাসের যুদ্ধ ভারতের ও পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ রেখা সংলগ্ন এলাকায় বসবাসকারী লাখ লাখ কাশ্মীরির জীবন ধ্বংস করে দেয়। সীমান্তবর্তী বহু গ্রাম খালি করতে হয়, দুই পক্ষেই সাধারণ নাগরিক নিহত হয়। শওকত বলেন, পাকিস্তানকে তাৎক্ষণিকভাবে দোষারোপ না করে অপেক্ষা করা ভারতীয় সংস্থাগুলোকে নিজেদের পরিস্থিতি ও প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করার সুযোগ দিয়েছে। তিনি বলেন, ‘অন্যথায়, পাকিস্তানকে দোষারোপ করা মানে নিজের দায় এড়ানোর একটা পুরোনো কৌশল।’
ভারতের এই দায় না চাপানোর বিষয়টির সঙ্গে জড়িয়ে আছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও। তিনি বারবার দাবি করেছেন যে তিনিই মে মাসে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি করিয়ে দিয়েছেন। আর ভারত বারবার এটি অস্বীকার করেছে। ট্রাম্প বলেছেন, তিনি দুই দেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সম্পর্ক ভেঙে দেওয়ার হুমকি ব্যবহার করেছিলেন। আর তাতেই ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হয়।
বর্তমানে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। দীর্ঘ আলোচনার পর দুই দেশ এখন একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের কাছাকাছি বলে জানা গেছে। অন্যদিকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন দেশটির সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের একাধিক পর্যায়ে একাধিকবার হোয়াইট হাউসে আতিথেয়তা দিয়েছে।
কুগেলম্যান বলেন, ট্রাম্প এই সমীকরণে উভয় দেশের জন্যই একটি জটিল উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, কোনো দেশই তাঁকে বিরক্ত করতে চায় না। কারণ, এতে তিনি যে যুদ্ধবিরতিকে নিজের বড় কূটনৈতিক সাফল্য বলে দাবি করেছেন, তা ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হতে পারে।
তবে বিষয়টা শুধু ট্রাম্পকে ঘিরে নয়। নয়াদিল্লিভিত্তিক থিংকট্যাংক অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের (ওআরএফ) ভূরাজনীতি বিশ্লেষক হর্ষ পন্ত বলেছেন, ভারতের কৌশল সব সময় ‘সংঘাত এড়িয়ে চলা।’ তিনি বলেন, ‘দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় অর্থনীতি হিসেবে ভারত এখন নিজের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিতে চায়।’
হর্ষ পন্তর ভাষায়, ‘পাকিস্তানের সঙ্গে লাগাতার সংঘাতে জড়িয়ে থাকা ভারতের পক্ষে কোনোভাবেই সুবিধাজনক নয়। যুদ্ধাবস্থার মতো অবস্থানে থাকতে হলে অর্থনৈতিকভাবে এবং কৌশলগতভাবেও ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, যেসব সম্পদ উন্নয়নে ব্যবহার করা যেত, সেগুলো তখন পাকিস্তানকে কেন্দ্র করেই ব্যয় করতে হয়।’
তবে মে মাসের সংঘাতের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত নতুন সীমারেখাগুলো দিল্লি বিস্ফোরণের পেছনে দায়ীদের নাম প্রকাশে ভারতের সতর্কতার মূল কারণ—এই মতের সঙ্গে একমত নন পন্ত। তিনি বলেন, ‘বিস্ফোরণের আগেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বেশ কিছু মানুষকে আটক করেছিল, যাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছিল। ফলে তারা বলতে পারে যে একটি বড় ষড়যন্ত্র উন্মোচন এবং ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা পেহেলগামের ঘটনার মতো ছিল না।’
পন্ত আরও বলেন, ‘এই বিস্ফোরণ সম্ভবত পরিকল্পিত ছিল না। এটি একধরনের দুর্ঘটনা বলেই মনে হচ্ছে।’ নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের প্রাথমিক তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি ইঙ্গিত করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের একজন পালানোর চেষ্টা করার সময় গাড়িটি বিস্ফোরিত হতে পারে। তিনি বলেন, ‘তাই আমি মনে করি, দিল্লি সরকার এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে চাইবে না।’
এই মনোভাব ভারতের অতীতের বিভিন্ন প্রাণঘাতী শহুরে হামলার প্রতিক্রিয়ার তুলনায় অনেকটা ভিন্ন এবং একই ধরনের ঘটনার পর পাকিস্তানের আচরণের সঙ্গেও এর তীব্র পার্থক্য রয়েছে। ভারত সরকার যখন জানায় যে, দিল্লি বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্রকারীদের বিচারের আওতায় আনা হবে, তার কয়েক ঘণ্টা পরই পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত ১২ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়।
ইসলামাবাদের আদালত কমপ্লেক্সের বাইরে এই বিস্ফোরণটি ঘটে এমন সময়ে, যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওয়ানায় একটি ক্যাডেট কলেজে জঙ্গিদের হাতে আটক শতাধিক শিক্ষার্থীকে উদ্ধারে ব্যস্ত। ওয়ানা শহরটি আফগান সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে অবস্থিত।
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কোনো প্রমাণ না দিয়েই ইসলামাবাদ ও ওয়ানার উভয় ঘটনার জন্য ভারতকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, ‘উভয় হামলাই অঞ্চলে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট উদাহরণ। এখনই বিশ্বের উচিত ভারতের এমন নোংরা ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানানো।’ ভারত এসব অভিযোগ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে।
এই হামলাগুলো এমন সময় ঘটছে, যখন পাকিস্তান ও তালেবানশাসিত আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। গত মাসে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে সীমান্তে একাধিক সংঘর্ষ হয়েছে। সেই সংঘর্ষের সময়ই আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমবারের মতো ভারত সফরে ছিলেন, যা নয়াদিল্লি ও কাবুলের মধ্যে এক নতুন জোট গঠনের ইঙ্গিত দেয়।
দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তান ছিল তালেবানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, আর ভারত সেই গোষ্ঠীকে ইসলামাবাদের প্রভাবাধীন একটি প্রক্সি হিসেবে দেখত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি উল্টে গেছে। পাকিস্তান এখন অভিযোগ করছে, তালেবান ভারতের স্বার্থে ইসলামাবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। পাকিস্তানের অভিযোগ, তালেবান পাকিস্তানবিরোধী জঙ্গি গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানকে (টিটিপি) আশ্রয় দিচ্ছে। যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানের ভেতরে ঘটে যাওয়া বেশির ভাগ বড় হামলার দায় স্বীকার করেছে, যদিও মঙ্গলবারের আত্মঘাতী হামলার দায় এখনো তারা নেয়নি।
ভারতের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থনের অভিযোগ তুললেও, ইসলামাবাদ এখনো স্পষ্ট করে জানায়নি, তারা কীভাবে নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবে। বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ‘আমার মনে হয়, এই অনিশ্চয়তাই পাকিস্তানকে তার কাঙ্ক্ষিত কৌশলগত নমনীয়তা দিয়েছে।’
অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান
একুশ শতকের শুরু থেকেই বৈশ্বিক রাজনীতির পট দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ক্রমেই বহু মেরু বিশ্বের ধারণা জোরালো হওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের একাধিপত্য খর্ব হওয়া। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, বৈশ্বিক আধিপত্যের পাট চুকিয়ে যুক্তরাষ্ট্র আপাতত ‘নিজ আঙিনা’ বলে পরিচিত পশ্চিম গোলার্ধ অর্থাৎ দুই আমেরিকা মহাদেশে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। আর সেই চাওয়ার পথে নাকের ডগায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ভেনেজুয়েলা। ভেনেজুয়েলা উপকূলে মার্কিন রণ সাজ কেন এবং কী কারণে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন নিয়ে দ্য ক্রেডলে লিখেছেন এইডেন জে. সিমার্ডোন। আজকের পত্রিকার পাঠকদের জন্য লেখাটি অনুবাদ করেছেন পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান।
নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে রীতিমতো ভূমিকম্প ঘটিয়ে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমোকে পরাজিত করে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। মাত্র ৩৪ বছর বয়সী এই যুবকের ঐতিহাসিক জয়ে যখন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মনোযোগ তাঁর ক্যারিশমা এবং সোশ্যাল মিডিয়া উপস্থিতির দিকে, তখন পর্দার আড়ালে থাকা এক কৌশলীর কথা উঠে আসছে—যিনি এই বিজয়ের রণনীতি তৈরি করেছিলেন। তিনি হলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ জারা রহিম। এই বিজয়ের মাধ্যমে মামদানি নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম, প্রথম দক্ষিণ এশীয় এবং এক শতাব্দীর মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।
৩৫ বছর বয়সী জারা রহিম এক দশকের বেশি সময় ধরে রাজনীতি, সংস্কৃতি এবং ডিজিটাল কৌশলের এক মিথস্ক্রিয়ার মহাযজ্ঞে কাজ করেছেন। গত ফেব্রুয়ারি থেকে মামদানির সিনিয়র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নেওয়া জারাই প্রচারের মূল চালিকাশক্তি ছিলেন। তাঁর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাটি ছিল— ‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’
এই মন্ত্রই মামদানির প্রচারকে একটি জনমুখী প্রচারাভিযানে পরিণত করে। জারা যুক্তি দেন, নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক এলিটরা যেই ভোটারদের দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষা করেছেন, তাদেরই এখানে যুক্ত করতে হবে। এই কৌশল অবলম্বন করে ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে একত্র করা সম্ভব হয়। নিউইয়র্ক সিটিতে প্রায় ১০ লাখ মুসলিম বাসিন্দা রয়েছে এবং এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীই জয়ের মূল শক্তি হয়ে ওঠে।
জারা রহিম বলেন, বহু ‘বাংলাদেশি চাচা এবং পশ্চিম আফ্রিকার খালা’ রয়েছেন, যাঁরা আগে কখনো মেয়রের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দেননি। তিনি বলেন, ‘তারা এমন একজনকে দেখছেন, যিনি তাঁদের মসজিদে যাচ্ছেন এবং তাঁদের এলাকাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন।’
জারা রহিমের কর্মজীবন রাজনীতি, ডিজিটাল কৌশল এবং সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক দশকের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত।
প্রথম প্রজন্মের বাংলাদেশি আমেরিকান জারা রহিম ফ্লোরিডায় বেড়ে ওঠেন। ইউনিভার্সিটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা (ইউসিএফ) থেকে যোগাযোগ বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি ডিজিটাল প্রচার এবং জনসম্পৃক্ততার ওপর জোর দিয়েছেন।
তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয় ২০১২ সালে বারাক ওবামার পুনর্নির্বাচন প্রচারণার মাধ্যমে। তিনি প্রচারণায় ইন্টার্ন হিসেবে যোগ দিলেও দ্রুতই ফ্লোরিডার ডিজিটাল কনটেন্ট ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। এই ভূমিকায় তিনি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভোটারদের নিবন্ধন করানো এবং গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে তাঁদের সচেতন করে তোলার কৌশল আয়ত্ত করেন।
ওবামা প্রচারণার সাফল্যের পর জারা ওবামা প্রশাসনের হোয়াইট হাউস অফিস অব ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজিতে যোগ দেন। সেখানে তিনি মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম ডিজিটাল উদ্ভাবনী প্রেসিডেন্সির অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করেন।
হোয়াইট হাউসের পর জারা উবারে যোগ দেন। এখানে তিনি রাইড শেয়ারিং-সংক্রান্ত আইন প্রণয়নে সহায়তা করেন। গল্প বলার মতো করে কীভাবে জননীতি তৈরি করা যায়, সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এখানে।
এরপর ২০১৬ সালে তিনি হিলারি ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও কাজ করেন।
২০১৬ সালের প্রচারণার পরে জারা রাজনীতি থেকে সরে এসে ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করেন। ২০১৭ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ‘ভোগ’ ম্যাগাজিনের যোগাযোগ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। এটি তাঁর কর্মজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এখানে তিনি রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া থেকে সাংস্কৃতিক গল্প বলার দিকে মনোযোগ দেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ‘রাজনীতিই সংস্কৃতি।’ ভোগে কাজ করার মাধ্যমে শিল্প, ফ্যাশন ও রাজনীতির সংযোগস্থলে কীভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে হয় এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা করতে হয়, সেটি ভালো করে শেখেন জারা।
ভোগ ছাড়ার পর জারা রহিম স্বাধীন যোগাযোগ পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন।
তাঁর ক্লায়েন্টদের মধ্যে ছিল এ২৪ (A24), গায়িকা মারিয়া কেরি এবং নেটফ্লিক্সের মতো প্রতিষ্ঠান ও তারকারা।
তাঁর মূল নীতি ছিল—বাহ্যিক চাকচিক্যের চেয়ে ‘খাঁটি বিশ্বাসযোগ্যতা’ (অথেনটিক) দিয়ে যেকোনো কিছুর সূচনা করা।
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জারা জোহরান মামদানির ‘সিনিয়র উপদেষ্টা’ হিসেবে তাঁর মেয়র নির্বাচনের ক্যাম্পেইনে যোগ দেন। বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সাফল্যটিও অর্জন করেন এই প্রকল্পেই।
এই নির্বাচনী প্রচারে তাঁর দেওয়া নির্দেশনাটি ছিল—‘রাজনৈতিক কৌশলবিদদের তৈরি নিউইয়র্ককে ভুলে যান। বরং প্রকৃত নিউইয়র্ক সিটি নিয়ে প্রচার শুরু করুন।’ তিনি সব সময় নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যেন ডিজিটাল প্রচারের সাফল্যের সঙ্গে তৃণমূলে সত্যিকারের জনসম্পৃক্ততা বজায় থাকে। এই কৌশলের মাধ্যমে মামদানি বাংলা, স্প্যানিশ এবং হিন্দি ভাষার মতো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে—এমন প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছান। যা নিউইয়র্কের ঐতিহ্যবাহী রাজনীতিতে উপেক্ষিত ছিল।
জারার কৌশল ও নির্দেশনার ফলস্বরূপ মামদানির দল ১৬ লাখ বার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছে এবং ৯০ হাজারের বেশি স্বেচ্ছাসেবককে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়।
জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয়ের পরে, জারা সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খানের পাশাপাশি ‘ট্রানজিশন দলের’ সদস্য হিসেবে প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। এই ট্রানজিশনের টিমের সবাই নারী। যেখানে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত লিনা খান একজন অ্যান্টিট্রাস্ট বিশেষজ্ঞ। বাইডেন প্রশাসনে তাঁর নেতৃত্বেই বাজারের একাধিপত্যের আইন লঙ্ঘনের জন্য অ্যামাজনকে বিচারের মুখোমুখি করা হয়।
মাঠপর্যায়ের কর্মীরা জানান, এই প্রচারে চিরাচরিত ভোট সংগ্রহের ‘সংস্কৃতিকে ব্যবহারের’ (Culture of Extraction) পরিবর্তে ‘যোগাযোগের সংস্কৃতি’ তৈরি করা হয়েছিল। প্রাথমিক নির্বাচনের সময়ই স্বেচ্ছাসেবকেরা ১৬ লাখবার মানুষের দরজায় কড়া নেড়েছিলেন এবং ভোটারদের সঙ্গে ২ লাখ ৪৭ হাজারেরও বেশিবার কথোপকথন করেছিলেন। এই সংখ্যা সাধারণ নির্বাচনী প্রচারের চেয়ে অনেক বেশি।
যখন সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন, সেটিকে মামদানির সমর্থকেরা ইসলাম বিদ্বেষ বলে মনে করেন। তখন জারা রহিম দ্রুত কুমোর কৌশলের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি সিএনএনকে বলেছিলেন, ‘তিনি (কুমো) কেবল একজন খারাপ মুসলমানকে দেখিয়ে মুসলিমদের সমর্থন পেতে চেয়েছেন—এটাকে বলা যায় একজন হতাশাগ্রস্ত মানুষের মরিয়া কৌশল, যার মুসলিমদের কাছে বলার মতো আর কিছুই নেই।’
এই জয়ের পেছনে জারা রহিমের পাশাপাশি মায়া হান্দা, ফিল্ড ডিরেক্টর তাসচা ভ্যান অকেন এবং ফাইজা আলীসহ আরও কয়েকজন নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভ্যান অকেন একাই প্রাইমারিতে অভূতপূর্ব এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দেন।
৪ নভেম্বর বিজয়ী হওয়ার পর জোহরান মামদানি জারা রহিমকে অন্তর্ভুক্ত করে শুধু নারীদের নিয়ে একটি ট্রানজিশন টিম ঘোষণা করেছেন। এই দলে আরও রয়েছেন সাবেক ফেডারেল ট্রেড কমিশন চেয়ার লিনা খান, সাবেক ডেপুটি মেয়র মারিয়া টরেস-স্প্রিঙ্গার, ইউনাইটেড ওয়ে প্রেসিডেন্ট গ্রেস বোনিল্লা এবং সাবেক ডেপুটি মেয়র মেলানি হার্টজোগ। এই দলটি মামদানি প্রশাসনকে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করবে।
মোদি ভুটানে এক অনুষ্ঠানে বলেন, ‘এই হামলায় জড়িতরা কেউই রেহাই পাবে না। সব অপরাধীকে বিচারের মুখোমুখি করা হবে।’ তবে বিস্ফোরণের দুই দিন পরও ভারতের রাজনৈতিক নেতা ও নিরাপত্তা কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে এটিকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ হিসেবে ঘোষণা করেননি। এর মধ্যেই আবার গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদে এক প্রাণঘাতী বিস্ফোরণ২ ঘণ্টা আগে
দক্ষিণ এশিয়ার সীমান্তপারের রাজনীতি খুব কম সময়ই শান্ত থেকেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের বড় নদীগুলোকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি ক্রমেই আরও উত্তাল, অস্থির হয়ে উঠেছে। গত অক্টোবরের শেষ দিকে আফগানিস্তান কাবুল নদীর ওপর বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করে, যা পাকিস্তানকে ক্ষুব্ধ করেছে। একই মাসে হাজারো বাংলাদেশি তিস্তা নদীর প্রবাহে ভারতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিস্তা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের (যা ভাটিতে যমুনা নামেও পরিচিত) উপনদী।
ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি এখনো পুনর্বহাল করেনি নয়াদিল্লি। ১৯৬০ সাল থেকে কার্যকর এই চুক্তি গত এপ্রিলে কাশ্মীরে এক সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে একতরফাভাবে বাতিল করে ভারত। আবার এই ভারতই সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার উজানে ব্রহ্মপুত্র (যা তিব্বতে ইয়ারলুন সাংপো নামে পরিচিত) নদের ওপর চীনের পরিকল্পিত বাঁধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে, ১৬৭ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের এই বাঁধ বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাঁধ হিসেবে পরিগণিত হবে। নদীর অববাহিকা অঞ্চলটি জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হওয়ায় এই বাঁধের নেতিবাচক প্রভাব হবে বিশাল।
সব মিলিয়ে বোঝা যায়, দক্ষিণ এশিয়ায় পানিকে ঘিরে রাজনীতি আরও জটিল ও বিপজ্জনক হচ্ছে। সবুজ জ্বালানির চাহিদা বাড়ায় অঞ্চলজুড়ে দেশগুলো এখন জলবিদ্যুৎ খাতে বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হিমবাহ দ্রুত গলছে, আবহাওয়া হচ্ছে অনিয়মিত। ফলে নদীর পানির স্তর ও প্রবাহ এখন অনেক বেশি অনিশ্চিত। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকায়। এই ঝুঁকি সামলাতে ও সম্ভাব্য সংঘাত ঠেকাতে দেশগুলোর মধ্যে আরও বেশি আলোচনা ও সহযোগিতা দরকার। তবে সেই পথে রয়েছে অনেক বাধা।
দক্ষিণ এশিয়ায় পানির রাজনীতি বহুদিন ধরেই জটিল। এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তিন নদী—সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র হিমালয়ের হিমবাহ থেকে উৎসারিত। সিন্ধু নদ চীনে উৎপত্তি হয়ে ভারতের লাদাখ ও বিতর্কিত কাশ্মীর পেরিয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে গিয়ে মিশেছে। ব্রহ্মপুত্রও চীন থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অপর দিকে, নেপালের বড় অংশ বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত।
এসব নদীর পানিবণ্টন সহজ নয়। কারণ, এই অঞ্চলটি অবিশ্বাসে বিভক্ত। কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব বহু পুরোনো। সীমান্ত নিয়ে ভারত ও চীনেরও সংঘাত চলছে। বাংলাদেশ ও নেপাল উভয়েরই আশঙ্কা—ভারত কিংবা চীনের অতি প্রভাব তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই পরিস্থিতিতে দেশগুলো প্রায়ই পানিকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রলোভনে পড়ে। ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্যাসিফিক ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় পানিসংক্রান্ত ১৯১টি বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধ্যপ্রাচ্য বাদ দিলে, বিশ্বের আর কোনো অঞ্চলেই পানিকে ঘিরে এতটা উত্তেজনা নেই।
পরিস্থিতি ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ভারতের সোনিপতের ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির হরি গোদারা বলেন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি এখন অনেক দেশ বাঁধ নির্মাণকে শক্তি প্রদর্শন, সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিবেশী দেশকে চাপে রাখার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। তিব্বতে চীনের তৈরি বাঁধগুলো দেশটির কর্তৃত্ব বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে অংশের কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে তারা (চীনের সহায়তায়) নতুন নতুন বাঁধ তৈরি করছে—এতে তাদের ভূখণ্ড দাবি আরও জোরালো হচ্ছে এবং এতে ভারতের বিরক্তি বাড়ছে।
চীন যখন ব্রহ্মপুত্র নদে নতুন একটি বাঁধ নির্মাণ শুরু করে, তার জবাবে ভারতও সিদ্ধান্ত নেয়—তারা ওই প্রকল্পের নিচের অংশে আরও বড় একটি বাঁধ তৈরি করবে। এমনিতেই বাংলাদেশের মানুষের অভিযোগ, ভারত আগাম কোনো সতর্কতা না দিয়েই হঠাৎ বাঁধের দরজা খুলে দেয়। এতে নিচের দিকে প্রবল স্রোতে পানি নেমে এসে বন্যা ও ক্ষয়ক্ষতি ডেকে আনে। ফলে পানিকে ঘিরে এ অঞ্চলে সংঘাত প্রায়ই অন্য রাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে মিশে যায়।
দক্ষিণ এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে পানি-সংকটাপন্ন অঞ্চলের একটি। বছরের অনেক সময়েই এ অঞ্চলের বড় অংশে পানি ঘাটতি দেখা যায়। চীনের লুডং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় পানির সংকট তীব্র, সেসব অঞ্চলে বিরোধ ও সংঘাতের আশঙ্কাও তুলনামূলক বেশি।
জ্বালানির বাড়তি চাহিদা পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ আর ডেটা সেন্টারের বিস্তার নির্ভরযোগ্য বিদ্যুতের প্রয়োজন বাড়িয়েছে। সৌর ও বায়ুশক্তির মতো অনিয়মিত নয় বলে জলবিদ্যুৎ এখন এক আকর্ষণীয় নবায়নযোগ্য উৎস হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ইতিমধ্যেই তার মোট বিদ্যুতের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জলবিদ্যুৎ থেকে পাচ্ছে এবং এই অংশ আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ভারত বর্তমানে ৪২ গিগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং ২০৩২ সালের মধ্যে এই ক্ষমতা ৫০ শতাংশের বেশি বাড়াতে চায়। আগামী কয়েক দশকে দেশটি হয়তো আরও ২০০টি নতুন বাঁধ নির্মাণ করবে।
নেপাল বর্তমানে নিজস্ব চাহিদার চেয়ে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে। দেশটি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিকল্পনা নিয়েছে। বহুদিন ধরে তারা ভারতকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে এবং সম্প্রতি ভারতের বিদ্যুৎ গ্রিড ব্যবহার করে বাংলাদেশেও বিদ্যুৎ বিক্রি শুরু করেছে—যদিও এ বিষয়ে সব পক্ষের সম্মতিতে পৌঁছাতে অনেক সময় লেগেছে। স্পষ্ট সংঘাত এড়াতে বাঁধগুলোর প্রভাব নিয়ন্ত্রণে কূটনৈতিক যোগাযোগ খুব জরুরি। আমেরিকার ওরেগন স্টেট ইউনিভার্সিটির সীমান্তবর্তী জলসম্পদ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অ্যারন উলফের মতে, কোনো চুক্তি ছাড়া যখন একটি দেশ বাঁধ নির্মাণ করে, তখন সেটিই সাধারণত পানিভিত্তিক বিরোধের সবচেয়ে স্পষ্ট পূর্বাভাস।
পরিবেশগত উদ্বেগও আছে। বাঁধ নদীকে খণ্ডিত করে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে এবং মানববসতির উচ্ছেদ ঘটায়। হিমালয়ের ভঙ্গুর ভূপ্রকৃতিতে এসব ক্ষয়ক্ষতি আরও ব্যাপক হয়। এ কারণেই ভারতের পরিকল্পিত বিশাল বাঁধ প্রকল্পটি স্থানীয় জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়েছে।
দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশ দ্রুত ভঙ্গুর হয়ে পড়ায় কূটনৈতিক সহযোগিতা এখন আরও জরুরি। হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে, পাহাড়ের গঠন দুর্বল হচ্ছে এবং বন্যার ঝুঁকি বাড়ছে। বর্ষাকালের বিষয়ে এখন আর কোনো পূর্বানুমান খাটছে না। তাই পানিসম্পদ নিয়ে বিদ্যমান চুক্তিগুলো স্থগিত বা পরিত্যাগ না করে দেশগুলোর উচিত সেগুলো আরও শক্তিশালী ও হালনাগাদ করা—সময় ও প্রকৃতির পরিবর্তন অনুযায়ী।
কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, যা থেকে বোঝা যায় দেশগুলো বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন। এপ্রিল মাসে সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করার পরও ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে বন্যার পূর্বাভাস-সংক্রান্ত তথ্য শেয়ার করেছে। গবেষক উলফের তথ্যমতে, গত এক শ বছরে পানিকে কেন্দ্র করে কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবু এই অঞ্চলে পানি ব্যবস্থাপনা এখনো জটিল ও খণ্ডিত চিত্রের মতো। বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জালে বাঁধা এই ব্যবস্থায় দেশগুলো নদীকে একে অপরের সঙ্গে দর-কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, যেন নদী কোনো যৌথ পরিবেশব্যবস্থার অংশ নয়। দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে উঠলে নদীর প্রবাহ বজায় রাখা এবং শান্তি রক্ষা—দুই-ই আরও নিশ্চিতভাবে সম্ভব হতো।
অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান
পরবর্তী দশকের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ‘অ্যালগরিদমের ভয়’ নয়, বরং বিদ্যুতের টানাপোড়েন। হাইপারস্কেলার নামে পরিচিত বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি এখনই এমন গিগাওয়াটের বিদ্যুৎ আগাম কিনছে, যা এখনো বাস্তবে পাওয়া যায়নি। দেশগুলো তড়িঘড়ি করে সাবস্টেশন ও ট্রান্সমিশন করিডর অনুমোদন দিচ্ছে। আর এই বিশৃঙ্খলার ভেতরেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক পুরোনো শক্তির নাম—পারমাণবিক শক্তি।
পঞ্চাশ বছর ধরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ ছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর আতঙ্কের মাঝামাঝি এক অসীম সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু খরচ আর বিতর্ক এর সম্ভাবনার নিত্যসঙ্গী। এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই–এর উত্থান সেই সমীকরণ পাল্টে দিয়েছে। বিশাল, বিদ্যুৎখেকো ডেটা সেন্টারগুলোর চাহিদা নির্ভরযোগ্য, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎকে শুধু পরিবেশগত লক্ষ্য নয়, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও পরিণত করেছে। শিল্পযুগের বিদ্যুৎব্যবস্থার ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে নেতৃত্ব দিতে পারবে না।
রাজনীতিবিদরা এখন জিপিইউ, মডেলের আকার, আর কম্পিউটিং সার্বভৌমত্ব নিয়ে তর্কে ব্যস্ত। কিন্তু এআই–এর ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে মাইক্রোচিপ নয়, মেগাওয়াট। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা আইইএ জানিয়েছে, ২০২৮ সালের মধ্যেই বৈশ্বিক ডেটা সেন্টারের বিদ্যুৎচাহিদা প্রায় দ্বিগুণ হবে। শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই কয়েক বছরের মধ্যে নতুন করে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে, যা কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে মোট বিদ্যুতের চাহিদার মতো। এই চাপের মূল কারণ এআই আর ক্লাউড কম্পিউটিং।
যে পারমাণবিক শক্তিকে এত দিন ধীর, ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ বলে খারিজ করা হতো, এখন সেটিই ডেটা সেন্টারের বিশাল চাহিদা মেটানোর অন্যতম কার্যকর ও পরিবেশবান্ধব উপায় হিসেবে ফিরে আসছে। কিন্তু আসল পরিবর্তনটা প্রযুক্তিগত নয়, মানসিক। কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবার, পারমাণবিক শক্তির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে সরকার নয়, সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো।
এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ‘রিস্টার্ট বিপ্লব।’ ২০২০ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া আইওয়ার ডুয়েন আর্নল্ড এনার্জি সেন্টার গুগল ও নেক্সটএরার চুক্তিতে আবার চালু হতে যাচ্ছে। মিশিগানের পালিসেডস প্লান্ট ২০২৫ সালের মধ্যেই পুনরায় সচল হতে পারে। মাইক্রোসফট থ্রি মাইল আইল্যান্ড প্লান্ট পুনরায় চালু করে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করেছে, আর মেটা ইলিনয়ে ১.১ গিগাওয়াট ক্ষমতার একটি প্ল্যান্টের সঙ্গে চুক্তি করেছে, যা বন্ধ হওয়ার পথে ছিল। এসব প্রকল্পের সাফল্যের ভরসা কোনো ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নয়—ভরসা সেই বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাঠামো ও অভিজ্ঞ কর্মীদের ওপর, যারা এখনো জানে কীভাবে সেটা চালাতে হয়।
তবে বাধা প্রযুক্তিগত নয়, নীতিগত। যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক নিয়ন্ত্রক সংস্থার (এনআরসি) এখনো কোনো কাঠামো নেই, যা বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো প্লান্টকে জনস্বার্থে পুনরায় চালু করা অনুমতি দেয়। অনুমোদনের নিয়মগুলো নতুন নির্মাণের জন্য তৈরি, পুনরুজ্জীবনের জন্য নয়। এতে সময় পরিণত হচ্ছে কৌশলগত দুর্বলতায়।
এদিকে নতুন প্রজন্মের উন্নত রিঅ্যাক্টর আসছে—টেনেসির কাইরোস পাওয়ার থেকে ওয়োমিংয়ের টেরাপাওয়ার পর্যন্ত—যেগুলো ছোট, মডুলার এবং ডেটা সেন্টার ও শিল্পকেন্দ্রের পাশে বসানোর উপযোগী। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে নিউক্লিয়ার কোম্পানি ওকলো ডেটা সেন্টার কোম্পানি সুইচের সঙ্গে ১২ গিগাওয়াটের বিশাল চুক্তি করেছে। ক্রুসো ব্লু এনার্জির সঙ্গে টেক্সাসে ১.৫ গিগাওয়াট পারমাণবিক-চালিত ডেটা সেন্টার গড়ার ঘোষণা দিয়েছে।
এখানেও সময়ই সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ। একটি ডেটা সেন্টার তৈরি হয় দেড় বছরে, কিন্তু একটি রিঅ্যাক্টর বানাতে লাগে দশ বছর। তাই পারমাণবিক শক্তিকে এখন ডিজিটাল গতিতে চলতে শিখতে হবে—মানসম্পন্ন মডুলার নির্মাণ, পূর্বনির্ধারিত অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং এমন অর্থায়নের মাধ্যমে যা রিঅ্যাক্টরকে পরীক্ষামূলক নয়, অবকাঠামো হিসেবে গণ্য করে।
যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি নীতি পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বাস্তবতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। মার্কিন জ্বালানি বিভাগ নতুন প্রযুক্তিতে অর্থ দেয়, কিন্তু বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর অনুমতি দেয় না। এনআরসি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কিন্তু সময়সীমা নয়। ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) ট্রান্সমিশন পরিচালনা করে, কিন্তু কম্পিউটিংয়ের পরিকল্পনা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ আছে এবং তা দিয়ে দেশটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগের এই প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারবে—এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নেই কোনো সংস্থারই।
এই বিচ্ছিন্নতা শুধু প্রশাসনিক নয়, অস্তিত্বেরও প্রশ্ন। যুক্তরাষ্ট্র এখন স্নায়ুযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড় শিল্পায়ন ঘটাচ্ছে, কিন্তু এর জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ পরিকল্পনা নেই। যখন বেসরকারি টেক কোম্পানিগুলো পুরো রিঅ্যাক্টরের সমান বিদ্যুৎ একাই কিনছে, তখন তদারকির ফাঁক আরও বাড়ছে। গুগল–নেক্সটএরার চুক্তি, আমাজনের সাসকুহানার কাছে বিনিয়োগ, মাইক্রোসফট–ওকলোর অংশীদারত্ব—এসব কিছুই প্রচলিত নিয়ন্ত্রক কাঠামোর বাইরে। এফইআরসি বেসরকারি বিদ্যুৎচুক্তির ওপর কর্তৃত্ব রাখে না। এনআরসি ভৌত নিরাপত্তা দেখে, সাইবার নিরাপত্তা নয়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের পারমাণবিক শক্তিচালিত ডেটা সেন্টারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার কাঠামো নেই।
জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের ভগল পারমাণবিক ইউনিটের সমাপ্তি দেখায় পরিকল্পনা থাকলে কী হয়। এসব বিদ্যুৎকেন্দ্র একটানা, কার্বনমুক্ত বিদ্যুৎ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে স্থিতিশীলভাবে ধরে রাখে। এই পারমাণবিক ভিত্তিই রাজ্যটিকে দ্রুত বাড়তে থাকা ডেটা সেন্টারের চাহিদা সামলাতে সাহায্য করছে। এটি কাকতালীয় নয়, নীতিগত সাফল্য।
অন্যদিকে সতর্ক সংকেত বাজতে শুরু করেছে। যদি সংস্কার না হয়, এআইয়ের বিদ্যুৎ চাহিদার বোঝা পড়বে সাধারণ মানুষের কাঁধে, আর লাভ যাবে বেসরকারি চুক্তির পকেটে। মেরিল্যান্ডের ট্রান্সমিশন জট, টেক্সাসের বিদ্যুৎ অস্থিরতা আর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘাটতি—সবই ইঙ্গিত দেয়, ডিজিটাল প্রবৃদ্ধি যদি গ্রিড নীতির চেয়ে দ্রুত হয়, বিপদ আসবেই।
তবে সুসংবাদ হলো—যুক্তরাষ্ট্রকে ফিউশনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। এক দশকের মধ্যেই বন্ধ প্লান্ট পুনরায় চালু, মডুলার রিঅ্যাক্টর স্থাপন ও স্মার্ট নীতির মাধ্যমে আরও কয়েক ডজন গিগাওয়াট পরিষ্কার, স্থিতিশীল বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব—যে সময়ের মধ্যে এআই চাহিদা দ্বিগুণ হবে। ফিউশন একদিন আসবেই, তাতে বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু এখন যে কম্পিউটিং বিপ্লব চলছে, তার জন্য বিশ বছর অপেক্ষা করা যাবে না। পারমাণবিক শক্তি হয়তো জিপিইউর মতো ঝকঝকে নয়, কিন্তু এর আছে এক অনন্য সুবিধা—এটি ঘুমায় না।
যদি ওয়াশিংটন চায় যুক্তরাষ্ট্র পরবর্তী এআই সমৃদ্ধির যুগে নেতৃত্ব দিক, তবে তাকে পরিষ্কার ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎকে একই গুরুত্ব দিতে হবে, যেমনটা সে চিপস ও কোডকে দেয়। ডেটা সেন্টারই এখন নতুন কারখানা। পারমাণবিক শক্তি প্রস্তুত, সেগুলো চালানোর জন্য।
তথ্যসূত্র: দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট
