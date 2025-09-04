তাইওয়ানের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জাদুঘর

সম্পাদকীয়
১৯৮০ সালে তাইওয়ান সরকার ভাবল দেশটির একটা জাতীয় বিজ্ঞান জাদুঘর থাকা উচিত। যেই ভাবা সেই কাজ। ঘোষণাও দেওয়া হয়ে গেল—জাদুঘর হবে। ঘোষণা দিয়ে আর তো বসে থাকা যায় না। পরের বছরই ভবনের নকশার কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে নর্থ জেলার তাইচুং শহরে নতুন বছরের প্রথম দিনই উদ্বোধন হয় ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল সায়েন্স।
প্রথম তিন দশকে বেশ অনেকগুলো পর্যায়ে জাদুঘরটির পরিসর বেড়েছে। স্পেস থিয়েটার, সায়েন্স সেন্টার, লাইফ সায়েন্স হল, হিউম্যান কালচারস হল, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট হল এবং বোটানিক্যাল গার্ডেনে জাদুঘরের নিদর্শনগুলো সুসজ্জিত রয়েছে। এ ছাড়া আছে গবেষণা ও সংগ্রহ বিভাগ, যেটি প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব—এই চারটি অংশে বিভক্ত। প্রাকৃতিক ইতিহাস, জীবাশ্ম, খনিজ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং আদিবাসী সংস্কৃতিসংক্রান্ত অসংখ্য সংগ্রহ জাদুঘরটিকে বিশেষ করে তুলেছে।
ছবি: র্যালফ নেস্টোর নেকোর, উইকিপিডিয়া
