Ajker Patrika
En
আড্ডা

ল্যাঙ্গোস্তে আ লা ভ্যানিল

সম্পাদকীয়
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৭: ০০
ল্যাঙ্গোস্তে আ লা ভ্যানিল

ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র কোমোরোস বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ভ্যানিলা উৎপাদনকারী দেশ হওয়ায় তাদের রান্নায় ভ্যানিলার ব্যবহার বেশ জনপ্রিয়। উনিশ শতকে কোমোরোস ফরাসি উপনিবেশে পরিণত হলে ফরাসিরা এখানে বাণিজ্যিকভাবে ভ্যানিলা চাষ শুরু করেন। তখন স্থানীয়রা খেয়াল করেন যে ভ্যানিলার সুবাস কেবল মিষ্টি খাবারে নয়, বরং সামুদ্রিক খাবারের নোনতা স্বাদের গভীরতা বাড়াতেও দারুণ ভূমিকা রাখে। যেমন, তাঁদের জাতীয় খাবার ল্যাঙ্গোস্তে আ লা ভ্যানিল কোনো মিষ্টি পদ না হলেও এতে ভ্যানিলা ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত ভ্যানিলা সস দিয়ে রান্না করা গলদা চিংড়ির একটি পদ। সসটি তৈরি করতে খাঁটি ভ্যানিলা পড, পেঁয়াজ, মাখন, অলিভ অয়েল, হোয়াইট ওয়াইন এবং হেভি ক্রিম একসঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয়। ভ্যানিলার মিষ্টি সুবাস এবং ক্রিমের হালকা মিষ্টি স্বাদের সঙ্গে ভাজা গলদা চিংড়ির নোনতা স্বাদের সংমিশ্রণে চমৎকার ও রাজকীয় স্বাদের হয় ল্যাঙ্গোস্তে আ লা ভ্যানিল। গরম সাদা ভাত, কোমোরিয়ান পোলাও, নারকেলের দুধ দিয়ে তৈরি নরম রুটি মকাত্রা ফুত্রা, তাজা সবজির সালাদ, কিংবা ভাজা কাঁচাকলা এই খাবারের সহযোগী হতে পারে।

ছবি সৌজন্য: লুনা ভ্যানিলা

বিষয়:

মতামতআড্ডাছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত