পিয়ংইয়ং ন্যাংমাইয়ন

অনেকে গরম-গরম স্যুপ ও নুডলস খেতে পছন্দ করেন। কিন্তু উত্তর কোরিয়াবাসীর কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার ঠান্ডা নুডলস। তাঁদের এই ঠান্ডা নুডলসের নাম পিয়ংইয়ং ন্যাংমাইয়ন। বাকহুইট বা ঢেমশির আটা থেকে তৈরি লম্বা লম্বা সেদ্ধ নুডলস ছেড়ে দেওয়া হয় হালকা স্বাদের ঠান্ডা গরু বা শূকরের মাংসের ঝোল এবং মুলার টক-মিষ্টি স্বাদের ঝোলমিশ্রিত তরলে। এতে মাংসের পাতলা টুকরা, শসা, কোরিয়ান নাশপাতির ফালি এবং সেদ্ধ ডিম যোগ করে পরিবেশন করা হয় পিয়ংইয়ং ন্যাংমাইয়ন। স্বাদ বাড়াতে ভিনেগার, সরিষাবাটা ও কখনো সামান্য চিনি দেওয়া হয়। উত্তর কোরিয়ায় বিশেষ উৎসব, বিয়ে বা রাষ্ট্রীয় আয়োজনে অত্যন্ত সমাদৃত খাবারটি। দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের প্রতীক হিসেবে ঐতিহ্যগতভাবে এই নুডলস না কেটে খাওয়া হয়। তীব্র গরম থেকে শরীরকে তাৎক্ষণিক শীতল ও সতেজ করতে খাবারটি গরমের দিনে বেশি খাওয়া হয়। কিন্তু অতীতে এটি ছিল শীতকালীন খাবার। তখন শীতের দিনে মাটির নিচে পাত্রে রাখা বরফঠান্ডা মুলার কিমচির টক পানির সঙ্গে এই নুডলস খাওয়া হতো।
ছবি: সংগৃহীত
কবিতা আমাকে ‘হেলাল হাফিজ’ বানিয়েছে। একটা পরিচিতি পেয়েছি। কিন্তু আমার সব সময়ই মনে হয়, সে তুলনায় আমি কিছুই দিতে পারিনি। মাত্র দুটি বই। ভাবো একবার। মাঝেমধ্যে মনে হয় আমি অন্যায় করেছি, নিজের সঙ্গে, পাঠকের সঙ্গে। মাথায় কত কিছু আসছে, কিন্তু লিখতে সাহস হয়নি।৬ দিন আগে
১৯৩০-এর দশকে প্রাচীন পারস্যের রাজধানী পারসেপোলিসের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা কিছু প্রাচীন মাটির ফলক উদ্ধার করেন। ৫১৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের সেই ফলকগুলোতে রাজকীয় হেঁশেলের প্রয়োজনীয় উপাদানের তালিকা ছিল। সেখানে ছিল ফেসেনজান তৈরির মূল উপকরণগুলোর নামও। এটি আসলে ইরানের একটি বিখ্যাত...৭ দিন আগে
ভারতবর্ষীয় ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পরে যখন কৃষকেরা অভ্যুত্থানে যোগ দিলেন, তখন তাঁরা যত কালেক্টরেট, যত তহশিল অফিস—ধ্বংস করেন, নথিপত্র পুড়িয়ে দেন। তাঁদের ধারণা, এই নথিপত্রই ছিল শোষণ করার হাতিয়ার। অত্যাচারের হাতিয়ার। কৃষককে তো আপনি বক্তৃতা দিয়ে শেখাবেন না, তাঁরা জিনিসটা কীভাবে দেখেন, সেটাই আমি বলছি।১৩ দিন আগে
প্রাচীনকালে স্লাভিক অঞ্চলের মানুষ একধরনের বুনো উদ্ভিদের ডাঁটা ও পাতা গেঁজিয়ে একটি টক স্যুপ তৈরি করত। প্রাচীন স্লাভিক ভাষায় এই উদ্ভিদকে ‘বোর্শেভিক’ বলা হতো। এটি থেকে পরবর্তীকালে ইউক্রেনের জাতীয় ও অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি স্যুপ ‘বোর্শ’-এর উৎপত্তি হয়। ষোড়শ শতাব্দীর দিকে ইউক্রেনীয়রা রোমানদের...১৪ দিন আগে