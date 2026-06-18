১৯৬০-এর দশকে ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রে উদ্ভূত হলেও বাচাটা এখন বিশ্বজুড়েই নাচা হয়। বাচাটা মিউজিকের সুর-তালে পরিবেশিত হয় এই সামাজিক যুগল নৃত্যটি। ডমিনিকান বাচাটা নাচতে হলে দ্রুত গতিতে পা সঞ্চালন করতে হয়। আধুনিক বাচাটা পশ্চিমা দেশগুলোতে বেশি জনপ্রিয়—এতে পায়ের কাজের চেয়ে শরীরের নমনীয়তা, ঢেউখেলানো সঞ্চালন এবং রোমান্টিক ভঙ্গিমার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। কোমর ঝাঁকানোও লাতিন এই নাচের একটি বিশেষ ভঙ্গি। বদ্ধ বা খোলা জায়গায় নাচটি পরিবেশনের সময় শিল্পীযুগলকে শারীরিক সংস্পর্শে থাকতে হয়। ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নাচ যেমন—বোলেরো, সন এবং মেরেঙ্গু দ্বারা বাচাটা অনেকখানি প্রভাবিত। দেশটিতে ঘটা করে কাউকে বাচাটা নাচ শেখানো হয় না, বরং সামাজিক পরিবেশে পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে নাচতে নাচতেই শেখা হয়ে যায়। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ বাচাটাকে ডমিনিকান প্রজাতন্ত্রের লোকনৃত্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
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