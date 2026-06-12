কন্যাশিশুদের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশ গত এক দশকে জেন্ডার-বৈষম্য কমাতে অগ্রগতি করলেও কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ সূচকে অবস্থান উন্নত হলেও শিশুবিবাহ, ধর্ষণ ও সহিংসতা বৃদ্ধি উদ্বেগজনক। প্রায় ৫১ শতাংশ মেয়ের ১৮ বছরের আগে বিয়ে হয়, যা তাদের শিক্ষা, দক্ষতা, সক্ষমতা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়। গবেষণায় দেখা গেছে, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের আগেই যেসব মেয়ে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে, তারা খুব কমই নিজের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছে। এতে স্পষ্ট হয় যে বাল্যবিবাহে শুধু মেয়েরা নিজের নয়, পরিবার ও রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং এর প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও যাতায়াতের পথে ৭৩ দশমিক ৮ শতাংশ নারী হয়রানির শিকার হন এবং অনেকে মানসিক অবসাদে ভোগেন। অনলাইনেও ৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ নারী আপত্তিকর মন্তব্যের মুখোমুখি হন। ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসে ৩০৬টি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, যার দীর্ঘমেয়াদি মানসিক প্রভাব মেয়েদের আত্মবিশ্বাস, শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কন্যাশিশুদের বড় চ্যালেঞ্জগুলো হলো—বাল্যবিবাহ, স্কুল থেকে ঝরে পড়া, সহিংসতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষতিকর সামাজিক রীতি এবং জলবায়ুজনিত ঝুঁকি। শহর-গ্রাম ভিন্নতা থাকলেও মূল বাধা একই; অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা, ক্ষমতায়নের ঘাটতি, আইন প্রয়োগের দুর্বলতা ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা।
তিন দশকের বেশি সময় ধরে আমরা শিশুদের, বিশেষত কন্যাশিশু ও যুব নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে কাজ করছি। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, কন্যাশিশু ও যুব নারীদের নেতৃত্বের জন্য দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও যোগ্য করে গড়ে তোলা। পাশাপাশি আমরা তাদের জন্য একটি ভয়মুক্ত নিরাপদ ও বাসযোগ্য পৃথিবী বিনির্মাণে কাজ করছি।
এ লক্ষ্যে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি শক্তিশালী করা, বিদ্যালয়ে সহায়ক পরিবেশ তৈরি, ঝরে পড়া কমানো এবং অনলাইন নিরাপত্তা বিষয়ে কিশোরীদের সক্ষম করে তোলার কাজ করছি।
তথ্যসূত্র: ফিরোজ চৌধুরী কর্তৃক প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কবিতা বোসের সাক্ষাৎকার, ২০২৬ সালের ৬ মার্চ প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণ থেকে সংগৃহীত।
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