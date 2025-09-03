সম্পাদকীয়
১৮২৫ সালে রাশিয়ার সম্রাট প্রথম পাভেল তাঁর পুত্র গ্র্যান্ড ডিউক মিখাইল পাভলোভিচ ও তাঁর নববধূ এলেনা পাভলোভনাকে বিয়ের উপহার হিসেবে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। প্রথমে ভবনটির নাম ছিল মিখাইলোভস্কি প্রাসাদ। যদিও মৃত্যুর পর এটি হয়ে যায় তাঁর স্ত্রীর নামে—দ্য প্যালেস অব দ্য গ্র্যান্ড ডাচেস এলেনা পাভলোভনা। সেই প্রাসাদ কিন্তু পরে পরিণত হয় একটি জাদুঘরে। কীভাবে? সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডারকে স্মরণ করতে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস পিতার নামে ১৮৯৫ সালে একটি রুশ জাদুঘর গড়ে তোলেন এই প্রাসাদেই। তখন জাদুঘরটির নাম ছিল ‘রাশিয়ান মিউজিয়াম অব হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি আলেকজান্ডার দ্য থার্ড’। এখন এর নাম ‘স্টেট রাশিয়ান মিউজিয়াম’। রুশদের কাছে পরিচিত ‘রুস্কি মুজেই’ নামে। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্পকলা জাদুঘরের একটি, যেখানে রয়েছে দশম থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশ চিত্রকলার বিশাল সংগ্রহ।
১৮২৫ সালে রাশিয়ার সম্রাট প্রথম পাভেল তাঁর পুত্র গ্র্যান্ড ডিউক মিখাইল পাভলোভিচ ও তাঁর নববধূ এলেনা পাভলোভনাকে বিয়ের উপহার হিসেবে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। প্রথমে ভবনটির নাম ছিল মিখাইলোভস্কি প্রাসাদ। যদিও মৃত্যুর পর এটি হয়ে যায় তাঁর স্ত্রীর নামে—দ্য প্যালেস অব দ্য গ্র্যান্ড ডাচেস এলেনা পাভলোভনা। সেই প্রাসাদ কিন্তু পরে পরিণত হয় একটি জাদুঘরে। কীভাবে? সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডারকে স্মরণ করতে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস পিতার নামে ১৮৯৫ সালে একটি রুশ জাদুঘর গড়ে তোলেন এই প্রাসাদেই। তখন জাদুঘরটির নাম ছিল ‘রাশিয়ান মিউজিয়াম অব হিজ ইম্পেরিয়াল ম্যাজেস্টি আলেকজান্ডার দ্য থার্ড’। এখন এর নাম ‘স্টেট রাশিয়ান মিউজিয়াম’। রুশদের কাছে পরিচিত ‘রুস্কি মুজেই’ নামে। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শিল্পকলা জাদুঘরের একটি, যেখানে রয়েছে দশম থেকে একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশ চিত্রকলার বিশাল সংগ্রহ।
যখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের গদিতে ছিলেন হ্যারি এস ট্রুম্যান, তখন ১৯৪৬ সালে তাঁর এক স্বাক্ষরে কংগ্রেস আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল এয়ার মিউজিয়াম। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর কিছু নিদর্শন এই জাদুঘরের নিদর্শনের তালিকাভুক্ত হয়। মূলত চায়নিজ ইম্পেরিয়াল কমিশন কিছু...২ দিন আগে
১৯ শতকে পারস্য তথা প্রাচীন ইরানের বৃহত্তর তেহরানের শেমিরান অঞ্চলে কাজার শাসকেরা পাহাড়ের ঢালে প্রাসাদ নির্মাণ করে গ্রীষ্মকালীন বাসভবন হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করেন। পরে পাহলভি রাজবংশের রাজা রেজা শাহ পাহলভি ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৪১ সালে নির্বাসনে যাওয়ার আগপর্যন্ত এখানে আরও ভবন নির্মাণ করে রাজকীয় এলাকার সম৩ দিন আগে
১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্সের প্রথম সংস্কৃতিমন্ত্রী আঁদ্রে মালরো প্যারিসের তাজা ফলের বাজার লি আলা সরিয়ে সেখানে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের প্রস্তাব দেন। সেটা আর হয়নি। তখন প্যারিসে জনসাধারণের জন্য একটি বিশাল গ্রন্থাগারেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৬৮ সালে প্ল্যাটো বোবুরকে নতুন গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন৭ দিন আগে
‘ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আব্দুল’ চলচ্চিত্রটি হয়তো অনেকে দেখেছেন। গ্রেট ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা যায় সিনেমাটি দেখলে। আর ইতিহাসপ্রেমীরা নিশ্চয়ই জানেন এই রানির স্বামী ছিলেন প্রিন্স অ্যালবার্ট। তাঁদের দুজনের নামে লন্ডনে আছে একটি খ্যাতনামা জাদুঘর—ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট..১০ দিন আগে