সালসা একটি প্রাণবন্ত লাতিন নৃত্য। এর উৎপত্তি কিউবায় হলেও নিউইয়র্কে এসে এটি আধুনিক রূপ লাভ করে। দ্রুত পদচারণ, ছন্দময় শরীরী ভঙ্গি এবং সঙ্গীর সঙ্গে সমন্বিত চলাফেরা সালসার প্রধান বৈশিষ্ট্য। নাচটিতে আফ্রিকান, স্প্যানিশ আর লাতিন আমেরিকান সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সালসা সাধারণত জোড়ায় জোড়ায় নাচা হয়, যদিও একক কিংবা দলীয় সালসাও প্রচলিত। নৃত্যশিল্পীরা সাধারণত রঙিন ও আরামদায়ক পোশাক পরেন, আর নারীরা প্রায়ই ঘূর্ণনের সুবিধার জন্য ফ্লেয়ারযুক্ত স্কার্ট কিংবা ড্রেস ব্যবহার করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসব, নৃত্য প্রতিযোগিতাসহ সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যাপকভাবে পরিবেশিত হয় এই নাচ। ১৯৮০-এর দশক থেকে সালসা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। আজ এটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক নৃত্য হিসেবে স্বীকৃত।
ছবি সৌজন্য: নোচে সালসেরা
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