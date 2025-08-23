সবচেয়ে বেশি চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা

সম্পাদকীয়
রাশিয়ার জারিনা, অর্থাৎ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিন দেশটির দীর্ঘতম নারী শাসক। তাঁকে বলা হতো ক্যাথরিন দ্য গ্রেট। তিনি ১৭৬৪ সালে জোহান আর্নেস্ট গৎকোভস্কি নামে বার্লিনের এক বণিকের কাছ থেকে অনেকগুলো চিত্রকর্ম কেনেন। ধারণা করা হয়, ২২৫-৩১৭টি ইউরোপীয় চিত্রকর্ম কেনা হয়েছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গে জারদের বাসভবন উইন্টার প্যালেসের পাশেই হার্মিটেজ নামে একটি প্যাভেলিয়ন নির্মাণ করে জারিনার ব্যক্তিগত সংগ্রহের চিত্রকর্মগুলো সাজানো হয়।
ধীরে ধীরে হার্মিটেজের সংগ্রহ বাড়তে থাকে চিত্রকর্ম, ভাস্কর্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, অলংকার সামগ্রী ইত্যাদি দিয়ে। ১৮৫২ সালে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় হার্মিটেজ। পরে এর আনুষ্ঠানিক নাম হয় স্টেট হার্মিটেজ মিউজিয়াম। বর্তমানে উইন্টার প্যালেসসহ পাশাপাশি ছয়টি ভবনে ৩০ লাখের বেশি নিদর্শন থাকায় জাদুঘরটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় চিত্রকর্মের সংগ্রহশালা হিসেবে খ্যাত। ছবি: পেদ্রো সেকেলি, উইকিপিডিয়া
আমি নিজের মতো, নিজের স্বতন্ত্র রাস্তা নির্মাণ করার চেষ্টা করছি। মানুষ বলে না যে আপনার গুরু কে? এ রকম আমার কেউ নেই। বরং এই পর্যন্ত পদে পদে হোঁচট খাইতে খাইতে...শিয়াল, কুমির, সাপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে হইতে এই ৪০-৪২ বছর হইছে ফটোগ্রাফি কইরা আমি আসছি। সত্য কথা বলি, সফল ফটোগ্রাফার হইছি?১ দিন আগে
বিশ্বখ্যাত ইংরেজি ভাষার অভিধান কেমব্রিজ ডিকশনারিতে এ বছর যুক্ত হয়েছে ৬ হাজারের বেশি নতুন শব্দ। যেগুলোর বেশির ভাগ জেন-জিদের। এসব শব্দের মধ্যে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যবহৃত স্ল্যাং বা অমার্জিত শব্দ যেমন ‘স্কিবিডি’, ‘ট্র্যাডওয়াইফ’, ‘ব্রোলিগার্কি’ এবং ‘ডেলুলু’ রয়েছে।৫ দিন আগে
গত বছরের ৫ আগস্টের পর দেশের রাজনীতির ময়দান বেশ টান টান। সংস্কার আর নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছেন। নেই দম ফেলার দুদণ্ড ফুরসত। কোনো কোনো উপদেষ্টাকে ভোররাত পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দেশের সর্বকনিষ্ঠ উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদও।৯ দিন আগে
যতীন স্যারকে নিয়ে কথা বলতে বসলে মনে হয়, কথাগুলো শুধু লেখা নয়—এ যেন হৃদয়ের ভেতরের কিছু টুকরো তুলে ধরা। দুপুরে হঠাৎ এক সুহৃদ ফোন করে বলল, ‘শুনেছ? যতীন স্যার নেই!’—মুহূর্তেই আমার বুক কেঁপে উঠল। মনে হলো, জীবনের এক অমূল্য আশ্রয় হঠাৎ হারিয়ে ফেলেছি।১০ দিন আগে